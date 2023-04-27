Не смотрите вниз. Как изменится ключевая ставка, от которой зависят наши кредиты

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Годовая инфляция в России опустилась заметно ниже 3 %. По данным Минэкономразвития, на неделе с 18 по 24 апреля этот показатель снизился до 2,55 %. Казалось бы, темпы роста цен мизерные, самое время смягчать денежно-кредитную политику, тогда на рынок хлынут дешевые деньги и мы, как говорится, заживем. Но как бы не так.



Аналитики рассказали «Фонтанке», на что в действительности будет опираться Банк России при очередном решении по ключевой ставке и почему он, скорее всего, снова оставит ее на уровне 7,5 %.



Центральный банк в своих решениях ориентируется, прежде всего, на показатели инфляции и инфляционные ожидания. Первая в годовом выражении опустилась ниже 3 % и продолжит снижаться. Месяц к месяцу инфляция в марте замедлилась — с февральских 0,46 % до 0,37 %. С поправкой на сезонность — чуть ускорилась (с 0,27 % до 0,29 %), но в целом среднемесячные сезонно сглаженные темпы роста цен находятся вблизи 4 %.



Инфляционные ожидания населения снижаются второй месяц подряд. В апреле они опустились до 10,4 % и вернулись к верхней границе диапазона со второй половины 2017 года по 2020 год. В то же время, ценовые ожидания предприятий выросли, в основном из-за роста стоимости сырья, материалов, комплектующих и изменения валютного курса.

«Текущая инфляция словно намекает нам на то, что ЦБ РФ может выразить готовность возобновить снижение ставки. Однако заявления представителей регулятора на это прямым образом не указывают. Более того, неоднократно подчеркивалось, что проинфляционные факторы все еще преобладают над дезинфляционными», — отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.



Он объясняет, что низкая инфляция в марте и апреле этого года всего лишь стала следствием эффекта высокой базы прошлого года. Именно на март-апрель пришелся бурный рост цен, вызванный санкционными шоками. При этом сейчас инфляционные риски уже связаны с ростом цен на восстанавливающийся импорт, а также влиянием дефицита кадров, который приводит к росту зарплат в некоторых отраслях.



Нет, в самом по себе росте зарплат нет ничего плохого, но в условиях дефицита работодатель может платить больше за тот же самый объем работы, таким образом разгоняется инфляция.



«Поэтому мы предполагаем, что на заседании 28 апреля ЦБ РФ не станет менять ставку, но может обозначить свои будущие действия изменениями в риторике», — предполагает эксперт.

«Все ждут паузу. И в общем, это консенсусный такой взгляд, но мне кажется, что вопрос в риторике. Если судить по экономическим индикаторам, то пространство для снижения ставки сильно снизилось в последний месяц, потому что очень быстро растут все кредитные рынки, курс сдвинулся на значения слабее 80 [рублей за доллар]. Это было всё-таки достаточно быстрое ослабление», — рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.



Она предполагает, что ЦБ либо оставит риторику прежней, либо ужесточит ее. Но это не значит, что повышения ставки стоит ждать уже на следующем заседании.

«Действительно, текущая инфляция сильно замедлилась, она ниже трёх процентов, и в некотором смысле это будет влиять на инфляционные ожидания. Но всё-таки, если говорить именно про факторы, которые будут воздействовать на состояние спроса и предложения на горизонте следующих двенадцати месяцев, то они стали действительно более проинфляционными», — отмечает она.



Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер тоже обращает внимание на проинфляционные риски, сохраняющиеся на фоне сильного ослабления рубля. Это важно в условиях восстанавливающегося импорта. «То есть эффект импортируемой инфляции еще не учтен, и вряд ли стоит рассматривать возможность снижения ключевой ставки», — заключает он.



«А отсутствие сигнала регулятора к смягчению и даже намеки на возможность некоторого сжатия, — продолжает он, — по идее должны привести к умеренному повышению ставок кредитно-депозитного рынка. То есть доходности ОФЗ вверх, их цены вниз, а годовые вклады могут прийти к ставке 8 %». Сейчас, по его словам, средняя ставка в банках первой десятки — 7,67 %.

Вариант снижения ключевой ставки сейчас практически исключен, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Как говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, нужно, чтобы снизились проинфляционные риски.



«Интрига, на наш взгляд, состоит в том, сохранится ли неизменным жесткий сигнал последних двух заседаний или будет несколько скорректирована его тональность», — подчеркивает аналитик, склоняясь к тому, что, скорее всего, как и в прошлый раз, ставка сохранится на прежнем уровне.

Такого же мнения придерживается Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер» (экс-«Фридом Финанс»). По его словам, дополнительным фактором, который мог бы оказать влияние на инфляционную динамику, было бы ослабление рубля, но сейчас оно не наблюдается.

«Кроме того, если опираться в своем прогнозе на рыночные данные, то индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) сейчас находится всего на 0,5 % выше значений прошлого заседания Банка России. Это значит, что рынок не ожидает изменений в ключевой ставке на грядущем заседании», — убежден эксперт.



Что до будущих решений регулятора по ключевой ставке, Даниил Болотских считает, что для их оценки можно использовать среднесрочный прогноз ЦБ. В его прогнозе от 10 февраля был обозначен диапазон в 7–9 % годовых. На грядущем заседании ожидается новый прогноз до конца года.

«По тому, как меняются данные, я думаю, что сейчас будет под большим вниманием скорость роста банковского сектора, — говорит Наталия Орлова. — Собственно, это связано с экономической активностью. Есть впечатление, что где-то с марта экономика стала как-то быстрее восстанавливаться именно по текущей траектории. Связано ли это с тем, что бюджетные деньги дошли до проектов, или это связано с тем, что те иностранные компании, которые в некотором замороженном состоянии находились, перейдя к новым собственникам, стали активнее проекты финансировать, — здесь трудно сказать. Или вообще это может быть связано с тем, что Китай открылся и восстановились торговые потоки с ним. Здесь сложно гадать, но факт налицо».



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

