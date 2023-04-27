90 лучших: в Петербурге определили самые популярные заведения общепита

В Петербурге определили 90 лучших заведений общепита по версии пользователей 2ГИС (на основе предпочтений 3,2 млн пользователей за последний год). Победители «Премии 2ГИС» 2022 года получили призы — статуэтки и знаки отличия в геосервисе.



В рамках премии компания обработала данные более 10 000 заведений общепита Санкт-Петербурга. Победителями стали 17 кафе, 16 кофеен, 9 ресторанов, 18 точек стритфуда, 13 кондитерских, 9 баров, 2 фудмолла и 6 рюмочных.



Лучшие заведения по мнению пользователей 2ГИС определяли в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Московском, Петроградском, Приморском, Центральном и Невском районах, а остальные номинации — в каждом районе города. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие заведения за последний год жители и гости Cеверной столицы чаще всего искали на карте и в справочнике. В формуле успеха учитывались звонки и сообщения в мессенджеры, маршруты, фотографии. Очень важными в оценке оказались отзывы, причем наибольшее влияние на результат оказывали экспертные — от авторов, которые много пишут про общепит.



Лауреатов отметили специальным знаком на картах 2ГИС. Уже в первые недели после премии количество открытий карточки победителя выросло в среднем на 51%, а количество звонков из сервиса — на 15%.



«Премия 2ГИС призвана наградить лучшие компании в городе. А в 2022 году мы пошли дальше — выбрали самые популярные заведения в районах, — рассказывает руководитель направления B2B-маркетинга 2ГИС Александра Гейдек. — Мы хотели привлечь внимание к интересным компаниям и поддержать их стремление создавать классные заведения и развивать их. И, судя по увеличению интереса к победителям, у нас это получилось».

Чтобы найти лауреатов, достаточно ввести в приложении «Премия 2ГИС» или нажать кнопку проекта на стартовом экране. Сделать это можно на всех платформах, включая iOS (22 апреля официальное приложение 2ГИС вернулось в App Store и в первые же дни вышло в топ среди бесплатных в разделе «Навигация»). Подсказки позволят найти среди награжденных заведения определенного формата — например, только рестораны или кофейни. Кроме того, увидеть призеров можно с помощью фильтра в результатах поиска общепита в 2ГИС.