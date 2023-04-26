Вооруженные помощники армии. Депутат Картаполов заявил, что России нужно воссоздать истребительные батальоны

Для охраны приграничных регионов российские власти должны подумать о создании истребительных батальонов — аналогичных тем, что существовали во время Великой Отечественной войны. С такой идеей выступил экс-командующий Западным военным округом и бывший замминистра обороны, глава оборонного комитета Государственной думы Андрей Картаполов.

О том, что к охране госграниц нужно привлечь местное население и, возможно, даже выдать им оружие, Андрей Картаполов заявил 26 апреля в разговоре URA.RU. Он вспомнил времена, когда Советский Союз охранялся по всему периметру, и высказал сожаление, что «сейчас несколько иные способы охраны границ».

«Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется» Андрей Картаполов, депутат Госдумы

Раскрывая свою мысль в беседе с корреспондентом «Фонтанки», Андрей Картаполов объяснил, почему считает, что территориальная оборона (понятие закреплено в ФЗ «Об обороне» с 1996 года, предназначена для охраны объектов и борьбы с диверсантами) не подходит для ее применения в современных условиях.



— Территориальная оборона — это те самые незаконные вооруженные формирования, за которые Стрелков (Игорь Гиркин. — Прим. ред.) или кто там пытался меня кусать. Но это совсем не нужно. У нас в нашей истории есть отработанная проверенная форма. И там всё понятно, прозрачно и конкретно. Ничего придумывать, выдумывать не надо. Никакой территориальной обороны, это бред. А это формирования из тех людей, которые не подлежат призыву, основаны действующей властью. У нас за время Великой Отечественной войны 400 000 человек прошло через эти формирования.



— Вы хотите исключить понятие территориальной обороны из действующего законодательства?

— У нас понятие территориальной обороны есть в Законе «Об обороне». Они предназначены для другого. Это резерв действующей армии. Там они приобретают новые навыки, чтобы потом идти служить в составе Вооруженных сил. А то, что я предлагаю, — это те, кто помогает армии, это не в составе Вооруженных сил.

— Зачем создавать что-то новое, если можно отредактировать старое?

— Поверьте мне, это надо делать. Никакой теробороны. Мы уже посмотрели у наших оппонентов, к чему это всё приводит.



— Так вам просто термин «тероборона» не нравится?

— Он мне категорически не нравится. Он мне царапает нёбо. И выворачивает язык.



— Тогда давайте и Нацгвардию менять. — У нас замечательная Росгвардия. Здесь не нужно ничего менять. — Ну вообще, она называется именно Нацгвардия (см. ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». — Прим. ред.)... — Нет, у нас Росгвардия. Это у пиндосов и хохлов Нацгвардия. Лучшее, на взгляд Картаполова, название для выполняющих функции теробороны подразделений — истребительные батальоны. Они были созданы в 1941 году на третий день войны. Входили в структуру НКВД и подчинялись непосредственно Лаврентию Берия. Личный состав формировался из гражданских, не подлежащих мобилизации. В задачи входило патрулирование территории, охрана общественного порядка и стратегически важных объектов, выявление и уничтожение диверсионно-разведывательных групп.



Из выступления И. В. Сталина в июле 1941 года: «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам».

Историки по-разному относятся к истребительным батальонам, которые были расформированы только в 1956 году. Одни положительно оценивают их деятельность по защите населения в тылу, другие считают, что они выполняли карательные функции по отношению к неугодным гражданским.



Нужно ли выдавать оружие истребительным батальонам современной России, Андрей Картаполов пока не готов ответить. Его предложение не сформулировано в бумажном виде, не обличено в законопроект. Но депутат Госдумы не исключает того, что местное население приграничных регионов могут вооружить стрелковым оружием.

