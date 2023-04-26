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    Шел, царапая машины. BMW и еще две машины пострадали от рук юного весельчака на Чкаловском

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    13 комментариев

    После обеда в ресторане петербуржец получил неприятный сюрприз — его машина оказалась поцарапана. Камеры «засекли» нарушителя, который расцарапал минимум три машины.

    читатели «Фонтанки»

    Кадрами с места происшествия читатель 26 апреля поделился с «Фонтанкой». Видно, как невысокая фигура идет по улице и незаметно проводит рукой вдоль машин — видимо, сжимая в ней что-то острое.

    Владелец BMW написал заявление в полицию и не поленился заглянуть в две школы, чтобы уточнить, не их ли ученик замешан в истории.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что горожанин действительно написал заявление после того, как его BMW поцарапали около дома 50 по Чкаловскому проспекту. По предварительным данным, виноваты подростки. Нарушителей ищут.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 13

    Гость26 Апр 2023 в 22:01
    Мой герой дня!!!
    +1−0
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