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    Похитил 7 двигателей для танков. В Ростове-на-Дону полковника привлекли по делу о крупном мошенничестве

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    33 комментария

    Семь танковых двигателей на общую сумму больше 20 миллионов рублей исчезли из управления технического обеспечения Южного военного округа. Причастным к этому следствие считает начальника автобронетанковой службы, полковника Александра Денисова.

    О деле в отношении Денисова сообщает «Коммерсантъ» 26 апреля. Он был арестован еще в марте, сейчас проиграл апелляцию на меру пресечения. Адвокаты Денисова утверждают, что никаких доказательств вины у следствия нет, полковник отрицает свою причастность к вменяемому. Кроме того, он давно служит и не раз бывал в зоне военной операции на территории Украины. Все это суд не убедило.

    Денисову вменяют мошенничество в составе группы, правда остальные ее члены не называются. По версии военного следствия, Денисов вместе с кем-то участвовал в мошеннической схеме с ноября 2021-го по апрель 2022 года. Группа умудрилась похитить семь двигателей В-92С2, которые ставят на танки Т-90. Общая сумма ущерба по делу — 20,5 млн рублей.

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    Комментарии 33

    chip126 Апр 2023 в 19:48
    Шедеврально!
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