Похитил 7 двигателей для танков. В Ростове-на-Дону полковника привлекли по делу о крупном мошенничестве

Семь танковых двигателей на общую сумму больше 20 миллионов рублей исчезли из управления технического обеспечения Южного военного округа. Причастным к этому следствие считает начальника автобронетанковой службы, полковника Александра Денисова.

О деле в отношении Денисова сообщает «Коммерсантъ» 26 апреля. Он был арестован еще в марте, сейчас проиграл апелляцию на меру пресечения. Адвокаты Денисова утверждают, что никаких доказательств вины у следствия нет, полковник отрицает свою причастность к вменяемому. Кроме того, он давно служит и не раз бывал в зоне военной операции на территории Украины. Все это суд не убедило.