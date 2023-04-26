Похитил 7 двигателей для танков. В Ростове-на-Дону полковника привлекли по делу о крупном мошенничестве

Семь танковых двигателей на общую сумму больше 20 миллионов рублей исчезли из управления технического обеспечения Южного военного округа. Причастным к этому следствие считает начальника автобронетанковой службы, полковника Александра Денисова.
О деле в отношении Денисова сообщает «Коммерсантъ» 26 апреля. Он был арестован еще в марте, сейчас проиграл апелляцию на меру пресечения. Адвокаты Денисова утверждают, что никаких доказательств вины у следствия нет, полковник отрицает свою причастность к вменяемому. Кроме того, он давно служит и не раз бывал в зоне военной операции на территории Украины. Все это суд не убедило.
Денисову вменяют мошенничество в составе группы, правда остальные ее члены не называются. По версии военного следствия, Денисов вместе с кем-то участвовал в мошеннической схеме с ноября 2021-го по апрель 2022 года. Группа умудрилась похитить семь двигателей В-92С2, которые ставят на танки Т-90. Общая сумма ущерба по делу — 20,5 млн рублей.