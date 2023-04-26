Лижут дырочки и засовывают лапы в щели. Посмотрите, как игрунки добывают гумми

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Ленинградский зоопарк
Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, как в условиях неволи ухаживают за экзотическими животными — игрунками и тамаринами. Этим маленьким обезьянкам просто необходимо употреблять в пищу смолу. В зоопарках им предлагают камедь или гуммиарабик. Но их нельзя просто принести на блюдечке, подача — целая наука.
Гумми — высокомолекулярный углевод, главный компонент древесных соков, который выделяется, когда кору повреждают. Смола нужна игрункам даже если их рацион сбалансирован — она помогает наладить пищеварение и формирует нормальную микрофлору кишечника. Тамаринам также нужно давать камедь несколько раз в неделю.
Итак, как же сотрудники готовят смолу? На самом деле, камедь приобретают в виде кусочков, которые растворяют в горячей воде до густого состояния. После набирают в кондитерский шприц. Камедь нужно разместить в бревнышках, которые находятся в вольерах у обезьянок. Так, для игрунок в дереве высверливают дырочки под углом, в них заливают смолу. В дикой природе эти обезьяны прогрызают дырки и слизывают экссудат. Тамарины же достают смолу из щелей, засовывая туда лапы, поэтому для них отверстия должны быть больше.
В видеоролике сотрудники зоопарка показали, как тамарины и игрунки добывают лакомство из древесины.