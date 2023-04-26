ВЦИОМ: Обществу «Знание» доверяют 84% россиян

Российское общество «Знание» стало востребованной просветительской площадкой, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса, опубликованные обществом 26 апреля, показали, что ему доверяют доверяют 84 процента опрошенных социологами россиян в возрасте от 14 и старше. Среди школьников и студентов процент еще выше — 87 и 89 процентов соответственно.



Узнаваемость просветительских марафонов общества также выросла. Если в 2021 году о них знали более 30 процентов респондентов, то в 2023 году таких насчитали почти 45 процентов.

