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    ВЦИОМ: Обществу «Знание» доверяют 84% россиян

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    Российское общество «Знание» стало востребованной просветительской площадкой, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса, опубликованные обществом 26 апреля, показали, что ему доверяют доверяют 84 процента опрошенных социологами россиян в возрасте от 14 и старше. Среди школьников и студентов процент еще выше — 87 и 89 процентов соответственно.

    Узнаваемость просветительских марафонов общества также выросла. Если в 2021 году о них знали более 30 процентов респондентов, то в 2023 году таких насчитали почти 45 процентов.

    За 2 года такие марафоны посетили свыше 46 тысяч участников, было создано 750 часов контента, который набрал 600 миллионов просмотров в Сети.

    Участниками мероприятий «Знания» стали более 50 миллионов человек, в том числе из новых регионов России.

    До 26 апреля проходит просветительский марафон «Знание.Первые». Онлайн-зрители могут следить за трансляциями в прямом эфире на сайте и в группе общества «Знание» «ВКонтакте».

    Российское общество «Знание» — это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

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    Комментарии 1

    Гость26 Апр 2023 в 17:43
    85. кто больше?
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