ВЦИОМ: Обществу «Знание» доверяют 84% россиян

Российское общество «Знание» стало востребованной просветительской площадкой, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса, опубликованные обществом 26 апреля, показали, что ему доверяют доверяют 84 процента опрошенных социологами россиян в возрасте от 14 и старше. Среди школьников и студентов процент еще выше — 87 и 89 процентов соответственно.
Узнаваемость просветительских марафонов общества также выросла. Если в 2021 году о них знали более 30 процентов респондентов, то в 2023 году таких насчитали почти 45 процентов.
За 2 года такие марафоны посетили свыше 46 тысяч участников, было создано 750 часов контента, который набрал 600 миллионов просмотров в Сети.
Участниками мероприятий «Знания» стали более 50 миллионов человек, в том числе из новых регионов России.
До 26 апреля проходит просветительский марафон «Знание.Первые». Онлайн-зрители могут следить за трансляциями в прямом эфире на сайте и в группе общества «Знание» «ВКонтакте».