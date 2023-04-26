Площадь российских виноградников к 2030 году должна вырасти на 35% и превысить 130 тысяч гектаров

Продажи российских вин в 2022 году выросли на 16% в бутылках и на 22% в рублевом эквиваленте по сравнению с 2021 годом. При этом количество зарегистрированных наименований за последние три года выросло с 800 до нескольких тысяч.

О росте спроса на продукцию отечественных виноделов рассказали на церемонии открытия Всероссийской акции «Дни российских вин» во флагманском магазине торговой сети «Пятерочка» при участии представителей Роскачества, Россельхозбанка, Ассоциации виноградарей и виноделов России, а также экспертов рынка.

Фото: предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятерочка» Фото: предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятерочка» Фото: предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятерочка» Поделиться Поделиться





— Фокус у потребителя меняется, он перестает ориентироваться на иностранные вина, — заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — По итогам нашего исследования мы отмечаем рост лояльности покупателей к российскому вину на 7 процентных пунктов (в прошлом году он составлял 48%).



Также растет производство: по словам Саратцевой, в 2018 году в стране производили около 800 российских наименований российских вин, а сегодня в ЕГАИС их зарегистрировано уже несколько тысяч.

По ее словам, 55% на полках магазинов уже занимает российское вино. Дорожная карта развития виноградарства и виноделия и другие госпрограммы поддержки отрасли закладывают целевую долю в 80–85% российского вина в продаже, причем основная часть будет представлена в массовом сегменте.

Коммерческий директор территории Северо-Запад торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Артамонов также отмечает тренд к росту спроса на вина российских марок.



— В «Пятерочке» сейчас на отечественные напитки приходится более половины всего оборота вина, а в общем ассортименте алкогольных напитков они занимают долю в 40%, — рассказал он. — При этом 58% вин из отечественной линейки производятся под собственными торговыми марками сети и представлены здесь эксклюзивно. В 2022 году продажи российского вина в торговой сети выросли на 16% в штуках и на 22% в рублевом эквиваленте относительно 2021 года.

Среди тех, кто покупает российское вино, около 20% выбирают отечественную продукцию только из-за страны производства, а 74% — из-за качественных характеристик, послевкусия и соответствия ожиданиями, говорят данные всероссийского исследования Роскачества и агентства «Ромир».



Как отметили в торговой сети, россияне чаще отдают предпочтение красным винам — на них приходится до 60% оборота. «Внутри категории 35% оборота также составляют белые вина и 5% — розовые. При этом в Санкт-Петербурге потребители чаще, чем в других регионах, выбирают крепленые вина — их продажи в регионе в среднем на 12% превышают показатели других территорий», — дополняет Дмитрий Артамонов. Нужны виноградники Предложение российских вин напрямую зависит и от объемов производимого сырья.

По словам Алексея Плотникова, исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России, для удовлетворения внутреннего спроса нужно 300–400 тыс. га виноградников в стране — на эту цифру ориентируются при разработке госпрограмм. Пока же их общая площадь 101 тыс. га.



— Еще несколько лет назад их было 80 тыс. га, а к 2030 году эти площади должны вырасти еще на 35%, — заявил он. — Чтобы сбалансировать сегодняшний спрос, хотелось бы достичь цифры хотя бы в 250–300 тысяч га.

Прошлый год порадовал виноделов.

— Урожай 2022 года был примечательным, — говорит Алексей Плотников. — Бывают удачные, хорошие и выдающиеся по урожаю годы. Так вот до сих пор последним выдающимся, почти великим с точки зрения климатических условий, в подавляющем большинстве российских винных регионов был 2012 год. С тех пор было несколько относительно удачных лет, но после совершенно чудовищного с точки зрения климата 2021-го прошлый год принес нам рекордный урожай винограда не только по объему, но и по качеству.

Импорт и замещение По словам Игоря Бухарова, президента Федерации рестораторов и отельеров России, крупным рестораторам пока невыгодно брать в винную карту отечественные вина, потому что посетители хотят итальянские, французские, эта привычка формировалась долгие годы. И при равной цене выбор в ресторане будет за вином импортным. Причем этого импортного закуплено столько, что его хватит еще надолго.

