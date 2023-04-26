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    COVID-19

    «Маска и чистые руки». В Роспотребнадзоре назвали самый заразный подвариант коронавируса

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    В России все больше случаев заболевания подвидом коронавируса «арктур». На данный момент его выявили в Москве, Крыму, Ростовской и Иркутской областях.

    Об этом 26 апреля Интерфаксу сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

    Она назвала этот подвариант вируса самым заразным из выявленных на данный момент. Он сразу заражает большие группы людей и может распространиться на всю Россию.

    Для людей с ослабленным иммунитетом Попова посоветовала для профилактики надевать маску и часто мыть руки.

    Всплеск заболеваемости «арктуром» ждут к середине мая.

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