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    В Петербурге создали беспроводную зарядку для электромобилей — заряжать пассажирский транспорт можно будет на остановках

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    Петербургские ученые придумали и испытали зарядку для электромобиля, которая работает без кабеля. Как сообщает онлайн-журнал «Энергия+», легковой автомобиль можно зарядить с ее помощью за шесть часов, но после того, как прототип будет улучшен, время должно сократиться до полутора.

    Разработкой первой в России беспроводной зарядки занимаются ученые Нового физтеха Университета ИТМО. В ее основе — две катушки индуктивности, между которыми передается ток с помощью магнитного поля, т. е. без проводов. Использование силового импульсного преобразователя тока позволяет преобразовать постоянный ток от аккумулятора или электрогенератора в переменный и передать его на одну из катушек. Она создает магнитное поле, которое улавливает вторая катушка — и из нее уже ток получает аккумулятор автомобиля.

    Предполагается, что одна из катушек будет устанавливаться в асфальт на парковочном месте, а вторая — непосредственно в автомобиль. Тогда нужно будет просто припарковаться на этом месте и подключиться напрямую или через мобильный телефон. Новая технология также позволить упростить зарядку электробусов — им не нужен будет токоприемник с подъемным механизмом на шарнирах — пантограф, и заряжать общественный транспорт можно будет прямо на остановках.

    К настоящему времени создан прототип беспроводной зарядной станции, к лету 2023 года его планируют усовершенствовать, чтобы машину можно было зарядить до полутора часов, затем планируется создать более мощную версию для зарядки электробусов.

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