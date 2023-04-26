В Петербурге создали беспроводную зарядку для электромобилей — заряжать пассажирский транспорт можно будет на остановках

Петербургские ученые придумали и испытали зарядку для электромобиля, которая работает без кабеля. Как сообщает онлайн-журнал «Энергия+», легковой автомобиль можно зарядить с ее помощью за шесть часов, но после того, как прототип будет улучшен, время должно сократиться до полутора.

Разработкой первой в России беспроводной зарядки занимаются ученые Нового физтеха Университета ИТМО. В ее основе — две катушки индуктивности, между которыми передается ток с помощью магнитного поля, т. е. без проводов. Использование силового импульсного преобразователя тока позволяет преобразовать постоянный ток от аккумулятора или электрогенератора в переменный и передать его на одну из катушек. Она создает магнитное поле, которое улавливает вторая катушка — и из нее уже ток получает аккумулятор автомобиля.

