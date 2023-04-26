Ремонт дороги под Киришами чуть не стал лягушачьим хоррором

Отважная лягушка попыталась перебраться через проезжую часть в Ленобласти и едва не оказалась перемолотой дорожной фрезой. Внимательность и ловкость рабочих не дали совершиться сцене из «фильма ужасов» для земноводных.

Необычная спасательная операция случилась возле поселка Глажево в Киришском районе области, рассказали 26 апреля в телеграм-канале Dorogi_lo. Там ремонтируют 23-километровый участок дороги Зуево — Новая Ладога. Большая лягушка попыталась перескочить участок ремонта в сторону Киришей и едва не попрощалась с жизнью.