Ученые из Петербурга придумали, как улучшить водородный двигатель

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна улучшили мембраны для водородных двигателей. Как сообщает издание «Энергия+», для этого пригодились фторопласты — полимеры, разработанные в СССР.

Камеры с водородом и кислородом в водородных двигателях разделяются специальными мембранами. Основой для мембран российского производства является ткань из углеродного волокна, которая позволяет водороду и кислороду проникать в топливный элемент, а теплу и воде — покидать его. С помощью фторопластов, которые напылили на углеродные волокна и подвергли термообработке, мембрана стала водонепроницаемой и устойчивой к химическим воздействиям.