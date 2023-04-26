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    Ученые из Петербурга придумали, как улучшить водородный двигатель

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    В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна улучшили мембраны для водородных двигателей. Как сообщает издание «Энергия+», для этого пригодились фторопласты — полимеры, разработанные в СССР.

    Камеры с водородом и кислородом в водородных двигателях разделяются специальными мембранами. Основой для мембран российского производства является ткань из углеродного волокна, которая позволяет водороду и кислороду проникать в топливный элемент, а теплу и воде — покидать его. С помощью фторопластов, которые напылили на углеродные волокна и подвергли термообработке, мембрана стала водонепроницаемой и устойчивой к химическим воздействиям.

    Как сообщает издание со ссылкой на ученых университета, после прохождения испытаний экспериментальных образцов можно будет полностью производить мембраны из российского сырья. А использование фторопластов позволяет сократить в два раза количество стадий производства и сделать его экономичнее.

    Водородные двигатели — одни из самых экологичных, они позволяют получать электрический ток, используя водород и кислород, а в качестве «отходов» получается только теплая вода. Но пока транспортные средства на водородных двигателях — это большая редкость и существуют в единственном экземпляре.

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