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    Камера сняла, как сибиряк толкнул женщину под маршрутку. При задержании он себя ослепил

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    Фото: Официальный канал Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области
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    В Омске одноглазый мужчина вытолкнул прохожую с остановки под колёса маршрутки и сделал всё, чтобы не видеть приехавшую за ним полицию.

    Видео случившегося 26 апреля показал областной Следственный комитет. Неожиданный толчок в спину воскресным вечером получила 47-летняя жительница, которая ждала автобус на Магистральной.

    На кадрах видно, как мужчина примеривается, чтобы отправить её точно под подъезжающую «Газель».

    Официальный канал Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области

    СК увидел в его действиях покушение на убийство из хулиганских побуждений. По данным ведомства, на незнакомку беспричинно напал 35-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения. Его уже пытались исправить в колонии за преступление, связанное с запрещёнными веществами. На свободу осуждённый вышел без глаза и при задержании попытался избавиться от второго.

    «Задержать злоумышленника помогли очевидцы преступления. Во время ожидания сотрудников правоохранительных органов находящийся в невменяемом состоянии мужчина причинил себе телесные повреждения, травмировав оставшийся глаз (другой глаз он выколол в исправительном учреждении во время отбывания наказания за совершение наркопреступления)», — рассказали в прокуратуре Омской области.

    Пострадавшая женщина приходит в себя дома. Водитель маршрутного такси успел затормозить: серьёзных травм удалось избежать, но без сотрясения мозга не обошлось.

    Фото: Официальный канал Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области

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