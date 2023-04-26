Ежемесячный платеж по льготным ипотечным программам составил 41–64 тысячи рублей

Россияне ежемесячно платят за ипотечные квартиры 40–60 тысяч рублей в зависимости от выбранной программы. Исследование Банка «Санкт-Петербург» показало, что средний размер ежемесячного платежа по программе «Ипотека с господдержкой» составляет не более 50 тысяч рублей.



Также в рамках исследования изучили и другие программы льготной ипотеки — «Семейную» и «IT-ипотеку». Так, по «Семейной ипотеке» заемщики в среднем платили по 41 тысяче рублей в месяц, а по «IT-ипотеке» — 64 тысячи рублей.

Специалисты банка подчеркнули, что комфортным и безопасным ипотечным платежом является сумма, не превышающая трети доходов заемщика.

