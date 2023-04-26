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    Ежемесячный платеж по льготным ипотечным программам составил 41–64 тысячи рублей

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    Россияне ежемесячно платят за ипотечные квартиры 40–60 тысяч рублей в зависимости от выбранной программы. Исследование Банка «Санкт-Петербург» показало, что средний размер ежемесячного платежа по программе «Ипотека с господдержкой» составляет не более 50 тысяч рублей.

    Также в рамках исследования изучили и другие программы льготной ипотеки — «Семейную» и «IT-ипотеку». Так, по «Семейной ипотеке» заемщики в среднем платили по 41 тысяче рублей в месяц, а по «IT-ипотеке» — 64 тысячи рублей.

    Специалисты банка подчеркнули, что комфортным и безопасным ипотечным платежом является сумма, не превышающая трети доходов заемщика.

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