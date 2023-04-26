Генпрокурор: Собранные у россиян на капремонт 100 млрд остались неизрасходованными

Порядка 100 миллиардов рублей, собранных у граждан РФ на капитальный ремонт домов в 2022 году, остались неизрасходованными, а ремонт 16 тысяч зданий не был проведен. Об этом 26 сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совфеде, передает ТАСС.

«В прошлом году они [работы] не выполнены в более 16 тыс. жилых зданий, что оставило по сути обманутыми и разочарованными 1,5 млн человек. В то же время выявлено, что в 2022 году совокупный размер неиспользованных денег, собранных с граждан, составил более 100 млрд рублей», — сказал Краснов.