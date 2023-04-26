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    Генпрокурор: Собранные у россиян на капремонт 100 млрд остались неизрасходованными

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    Порядка 100 миллиардов рублей, собранных у граждан РФ на капитальный ремонт домов в 2022 году, остались неизрасходованными, а ремонт 16 тысяч зданий не был проведен. Об этом 26 сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совфеде, передает ТАСС.

    «В прошлом году они [работы] не выполнены в более 16 тыс. жилых зданий, что оставило по сути обманутыми и разочарованными 1,5 млн человек. В то же время выявлено, что в 2022 году совокупный размер неиспользованных денег, собранных с граждан, составил более 100 млрд рублей», — сказал Краснов.

    По его словам, в этой ситуации очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от потребностей жителей.

    «Возбуждено свыше 240 уголовных дел, две трети из которых по материалам прокуроров», — заметил Краснов.

    Генпрокурор отметил, что за минувший год противоправная деятельность руководителей региональных операторов и подрядчиков была пресечена в 33 регионах, также там вскрыты случаи хищений средств фондов капитального ремонта.

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    Игорь КрасновКапитальный ремонт
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