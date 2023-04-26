Предложение доходных апартаментов в Петербурге выросло почти на 30% на фоне инвестиционного спроса

На первичном рынке Санкт-Петербурга предложение сервисных апартаментов с доходными программами за два года увеличилось на 28,5%. По данным аналитиков компании GloraX, если в марте 2021 года объем предложения таких апартаментов в продаже составлял 70,3 тыс. кв.м, то в марте текущего года превысил 90 тыс. кв.м.

Аналитики компании подчеркивают, что частные инвесторы все чаще рассматривают сервисные апартаменты на фоне нехватки эффективных инструментов для вложения средств. Наиболее ликвидные варианты быстро вымываются с рынка новостроек, стимулируя застройщиков выводить новые проекты.

Сервисные апартаменты с доходными программами остаются одним из наиболее быстро растущих сегментов рынка. Если в марте 2021 года в продаже находилось 25 апарт-комплексов на 2175 лотов в сумме, в марте 2022 года экспонировалось 27 проектов на 2511 юнитов, то весной текущего года предложение увеличилось до 30 комплексов суммарно почти на 3 тыс. юнитов.

Что касается спроса, то по данным GloraX, с марта 2022 года по февраль текущего года на первичном рынке продали 880 лотов совокупной площадью 22,1 тыс. кв.м. В среднем в месяц продавалось по 73 апартамента, средняя площадь юнита в сделках — 25,1 кв.м. а средний бюджет покупки — 6,1 млн руб.



— Частным инвесторам интересны ликвидные проекты с минимальной вовлеченностью в управление активом, — отметил Егор Федоров, коммерческий директор GloraX. — А арендаторам и гостям апарт-отелей важна комфортная среда, набор сервисов и инфраструктура.

