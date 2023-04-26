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    На 97-м году жизни умер американский певец и активист Гарри Белафонте

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    Американский певец, актёр и общественный активист Гарри Белафонте скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя артиста.

    Белафонте умер в минувший вторник, 25 апреля, в своём доме в Манхэттене. Причиной стала застойная сердечная недостаточность.

    Гарольд Джордж Белафонте родился 1 марта 1927 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Ямайки и Мартиники. В то время, когда расовая сегрегация была ещё широко распространена в США, его восхождение в высший эшелон шоу-бизнеса стало историческим феноменом. Он почти единолично вызвал повальное увлечение карибской музыкой за счёт таких хитов, как Day-O (The Banana Boat Song) и Jamaica Farewell. Его альбом Calypso, вместивший в себя обе эти песни, достиг вершины чарта Billboard после своего выхода в 1956 году и оставался там 31 неделю.

    Начиная с 1960-х, он отошёл от шоу-бизнеса и сосредоточился на борьбе в защиту притеснённых этнических меньшинств. В годы борьбы афроамериканцев за права он сблизился с Полем Робсоном и Мартином Лютером Кингом, президент Джон Кеннеди назначил его советником Корпуса мира по культурным вопросам.

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