На 97-м году жизни умер американский певец и активист Гарри Белафонте

Американский певец, актёр и общественный активист Гарри Белафонте скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя артиста.



Белафонте умер в минувший вторник, 25 апреля, в своём доме в Манхэттене. Причиной стала застойная сердечная недостаточность.

Гарольд Джордж Белафонте родился 1 марта 1927 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Ямайки и Мартиники. В то время, когда расовая сегрегация была ещё широко распространена в США, его восхождение в высший эшелон шоу-бизнеса стало историческим феноменом. Он почти единолично вызвал повальное увлечение карибской музыкой за счёт таких хитов, как Day-O (The Banana Boat Song) и Jamaica Farewell. Его альбом Calypso, вместивший в себя обе эти песни, достиг вершины чарта Billboard после своего выхода в 1956 году и оставался там 31 неделю.