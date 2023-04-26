Беглов: В Петербурге неформальная занятость втрое ниже общероссийской

В Петербурге неформальная занятость населения втрое ниже, чем в среднем по России. Об этом 26 апреля сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая с отчетом о проделанной в 2022 году работе перед Заксобранием, передает корреспондент «Фонтанки».



Градоначальник привел данные, согласно которым за прошлый год платежи самозанятых выросли на 86 %, их количество за этот период выросло на 158 тысяч человек и составило 465 тысяч.

Уровень безработицы в городе, по словам губернатора, самый низкий в России и составляет 1,7 %.