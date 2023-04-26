    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    754мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.55eur90.03

    Беглов: В Петербурге неформальная занятость втрое ниже общероссийской

    1053
    3 комментария

    В Петербурге неформальная занятость населения втрое ниже, чем в среднем по России. Об этом 26 апреля сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая с отчетом о проделанной в 2022 году работе перед Заксобранием, передает корреспондент «Фонтанки».

    Градоначальник привел данные, согласно которым за прошлый год платежи самозанятых выросли на 86 %, их количество за этот период выросло на 158 тысяч человек и составило 465 тысяч.

    Уровень безработицы в городе, по словам губернатора, самый низкий в России и составляет 1,7 %.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр БегловНеформальная занятость
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close