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    Молодую пару из Петербурга подозревают в разбое. Их проделка попала на видео

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    49-летний мужчина стал жертвой разбоя в центре Петербурга. На потерпевшего напали накануне около трех часов ночи на пересечении улиц Жуковского и Радищева и, применив физическую силу, похитили телефон. Об этом 26 апреля рассказали в пресс-службе главка полиции.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Той же ночью, в начале четвертого, у дома 43 по улице Восстания сотрудники правоохранительных органов задержали неработающих мужчину и женщину 23 лет. В помещении дежурной части в ходе досмотра у них изъяли нож и украденный телефон.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Мужчина задержан.

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