«Горе-"охотнички" опять постарались». Под Петербургом спасли раненого краснокнижного лебедя

В одном из водоемов Коммунара в Гатчинском районе Ленобласти плавал раненый лебедь. Ему на помощь пришли волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас», вооружившись гидрокостюмами, сачками и сапбордом. Пост с рассказом о спасении птицы появился 26 апреля в их группе во «ВКонтакте». У краснокнижного малого (тундрового) лебедя было ранено крыло, летать он не мог.

«Первое сообщение о птице мы получили несколько дней назад, на водоеме еще даже стоял лед <…> Но к моменту, как мы смогли собраться и приехать — пруд имел просто зеркальную водную гладь», — говорится в посте.



На поимку подбитого пернатого потребовалось несколько часов. Он уплывал от спасателей и нырял под воду. Удалось его схватить со второй попытки.

«Пока лебедь плыл под водой, я кинула весло и сачком накрыла воду там, где он по расчету вынырнет, мне-то его белое туловище было хорошо видно сверху. Лебедь всплыл ровно в сачок <…> Все. Можно выдохнуть, а потом найти весло, чтобы догрести до берега», — рассказала волонтер.

