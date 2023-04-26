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    «Горе-"охотнички" опять постарались». Под Петербургом спасли раненого краснокнижного лебедя

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    В одном из водоемов Коммунара в Гатчинском районе Ленобласти плавал раненый лебедь. Ему на помощь пришли волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас», вооружившись гидрокостюмами, сачками и сапбордом. Пост с рассказом о спасении птицы появился 26 апреля в их группе во «ВКонтакте».

    У краснокнижного малого (тундрового) лебедя было ранено крыло, летать он не мог.

    «Первое сообщение о птице мы получили несколько дней назад, на водоеме еще даже стоял лед <…> Но к моменту, как мы смогли собраться и приехать — пруд имел просто зеркальную водную гладь», — говорится в посте.

    На поимку подбитого пернатого потребовалось несколько часов. Он уплывал от спасателей и нырял под воду. Удалось его схватить со второй попытки.

    «Пока лебедь плыл под водой, я кинула весло и сачком накрыла воду там, где он по расчету вынырнет, мне-то его белое туловище было хорошо видно сверху. Лебедь всплыл ровно в сачок <…> Все. Можно выдохнуть, а потом найти весло, чтобы догрести до берега», — рассказала волонтер.

    Лебедя отвезли в реабилитационный центр. Рентген показал, что у него в крыле дробь. «Открытый застаревший перелом без возможности починки, к сожалению. Крылышко останется без кисти <…> Горе-«охотнички» опять постарались», — рассказали в «Кошкиспасе».

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    КошкиспасГатинский районЛебедь
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