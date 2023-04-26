«В сердце воткнули нож». В Свердловской области медбрата убили во время вызова

В городе Березовский в Свердловской области убили медбрата скорой помощи во время вызова в квартиру. Молодому мужчине было всего 28 лет. Об этом E1.ru сообщает со ссылкой на друга погибшего и региональный Минздрав.

«Они приехали на адрес, стучали долго сначала, затем им открыли резко дверь и без объяснения причин ему сразу же в сердце воткнули нож. Вечером он умер. Молодой парень, медбрат. Это вообще ужас», — рассказал друг убитого.

В Минздраве Свердловской области изданию подтвердили информацию о произошедшем.

Как пишет РИА Новости, на медбрата напал муж пациентки. Возбуждено уголовное дело об убийстве.