«В сердце воткнули нож». В Свердловской области медбрата убили во время вызова

В городе Березовский в Свердловской области убили медбрата скорой помощи во время вызова в квартиру. Молодому мужчине было всего 28 лет. Об этом E1.ru сообщает со ссылкой на друга погибшего и региональный Минздрав.
«Они приехали на адрес, стучали долго сначала, затем им открыли резко дверь и без объяснения причин ему сразу же в сердце воткнули нож. Вечером он умер. Молодой парень, медбрат. Это вообще ужас», — рассказал друг убитого.
В Минздраве Свердловской области изданию подтвердили информацию о произошедшем.
Как пишет РИА Новости, на медбрата напал муж пациентки. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
«После получения ранения пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, остававшейся у подъезда, и был оперативно доставлен своими коллегами в Березовскую ЦГБ. Однако от полученного ранения потерпевший вскоре скончался», — говорится в сообщении регионального СК, который цитирует агентство.
По словам главы пресс-службы Свердловского главка МВД Валерия Горелых, подозреваемый в 1999 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью за нападение на бывшую супругу, также его ссудили за кражи в 70-е годы прошлого века. В местах лишения свободы в общей сложности он провел 15 лет.