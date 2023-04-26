Огонь частично уничтожил общественные бани в Солнечном. Тушить закончили глубокой ночью

Мощный пожар в Курортном районе Петербурга тушили несколько часов. Его локализовали ночью, сообщает городское ГУ МЧС.
Бани БОР 812, расположенные на Приморском шоссе, 385, в Солнечном, загорелись вчера вечером, вызов поступил в 20:46. Огонь охватил 250 кв. м кровли и мансарды в двухэтажном рубленом здании банного комплекса.
На место выехали пять пожарных расчётов (24 человека). В 21:08 был подан дополнительный номер 1-БИС. В 2:42 ночи его сняли и продолжили тушение по первому номеру. В 2:44 пожар удалось локализовать. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.
Горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» сожалеют и рассказывают, что это были дорогие и хорошие бани. По их словам, до глубокой ночи движение из-за пожара было перекрыто, в частности на Приморском шоссе.