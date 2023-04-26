В Новосибирске задержали полицейского по подозрению в нападении на школьницу

Полицейского подозревают в нападении на девочку-подростка в Новосибирске. Инцидент произошел 26 марта на улице Гоголя, сообщает 26 апреля NGS.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.



По предварительной информации, сотрудник полиции задержан. Это 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. О причинах его поступка не сообщается, известно лишь, что он был в состоянии алкогольного опьянения.



Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. По данному факту проводится служебная проверка, по ее результатам сотрудника уволят органов внутренних дел, добавили в пресс-службе.

