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    В Новосибирске задержали полицейского по подозрению в нападении на школьницу

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    Полицейского подозревают в нападении на девочку-подростка в Новосибирске. Инцидент произошел 26 марта на улице Гоголя, сообщает 26 апреля NGS.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

    По предварительной информации, сотрудник полиции задержан. Это 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. О причинах его поступка не сообщается, известно лишь, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

    Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. По данному факту проводится служебная проверка, по ее результатам сотрудника уволят органов внутренних дел, добавили в пресс-службе.

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    Гость26 Апр 2023 в 01:26
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