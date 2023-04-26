Среда джаза с Давидом Голощекиным: Gene Ammons & Sonny Stitt – Left Bank Encores

Поделиться
Сразу два выдающихся тенор-саксофониста: Sonny Stitt и Gene Ammons в концертном альбоме - Left Bank Encores. Также в записи приняли участие: Cedar Walton (фортепьяно), Sam Jones (контрабас), Billy Higgins (ударные) и Etta Jones (вокал).
Сейчас
+17˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 16
0 м/с, штиль
754мм
35%
Пробки
5/10
Сразу два выдающихся тенор-саксофониста: Sonny Stitt и Gene Ammons в концертном альбоме - Left Bank Encores. Также в записи приняли участие: Cedar Walton (фортепьяно), Sam Jones (контрабас), Billy Higgins (ударные) и Etta Jones (вокал).
14 декабря 2022, 12:10
12 апреля 2023, 12:10
25 января 2023, 12:10
01 марта 2023, 12:10
19 апреля 2023, 18:18
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.