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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Gene Ammons & Sonny Stitt – Left Bank Encores

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    Сразу два выдающихся тенор-саксофониста: Sonny Stitt и Gene Ammons в концертном альбоме - Left Bank Encores. Также в записи приняли участие: Cedar Walton (фортепьяно), Sam Jones (контрабас), Billy Higgins (ударные) и Etta Jones (вокал).

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