Reuters: российские теннисисты подписали декларацию для участия в Уимблдоне. Главный пункт касается СВО

Российские и белорусские теннисисты подписали декларацию о нейтральном статусе для выступления на
«Как только мы объявили о своем решении, игроки смогли подписать декларации, и они могут это делать вплоть до крайнего срока подачи заявок. Я не буду делиться подробностями о том, кто это уже сделал, но ряд игроков уже подписали документ. Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются», — заявила Болтон.
В апреле 2022 года Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретил российским и белорусским теннисистам участие в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Это привело к штрафам со стороны мужской (ATP) и женской (WTA) теннисных ассоциаций и потере рейтинговых очков Уимблдона. Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) также может быть отстранена от проведения турниров ATP и WTA в случае повторного запрета на участие российских и белорусских теннисистов.
Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет в этом году с 3 по 16 июля.