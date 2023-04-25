Reuters: российские теннисисты подписали декларацию для участия в Уимблдоне. Главный пункт касается СВО

Российские и белорусские теннисисты подписали декларацию о нейтральном статусе для выступления на Уимблдоне-2023 . Об этом 25 апреля пишет Reuters со ссылкой на исполнительного директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), организатора Уимблдона Салли Болтон. Главный пункт декларации — отказ от публичных заявлений с поддержкой спецоперации на Украине.



«Как только мы объявили о своем решении, игроки смогли подписать декларации, и они могут это делать вплоть до крайнего срока подачи заявок. Я не буду делиться подробностями о том, кто это уже сделал, но ряд игроков уже подписали документ. Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются», — заявила Болтон.