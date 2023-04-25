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    Петербуржцев отведут к заповедному имению в Петербурге

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    «Заповедными» в XVIII-XIX веках назывались имения, которые считались собственностью дворянского рода, их нельзя было отчуждать и делить. 29 апреля Библиотека № 7 организует экскурсию в одно такое имение. Бесплатно. 12+

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    Рассказ пойдет о владениях графини Орловой-Денисовой в Коломягах. По закону, заповедное имение наследовал старший сын и его потомство. Если потомства не было, имение переходило ко второму сыну и его потомству, и так далее. И только если сыновей не было — то к старшей дочери. Елизавета Алексеевна Никитина была не только старшей, но и вовсе единственной дочерью члена Государственного Совета, генерала от кавалерии, графа Алексея Петровича Никитина (его портрет есть, например, в Галерее 1812 года). В замужестве она стала Орловой-Денисовой. Но после отмены крепостного права имение было разделено. Позже по владениям графини проложили две железные дороги, в Коломягах активно шло дачное строительство — бывшие дачные поселки и сейчас носят имена своих владельцев.

    Нам расскажут, сколько те дачные участки стоили, по каким правилам застраивались, и какие развлечения предлагали Коломяги представителям петербургской аристократии и сановникам.

    На экскурсию «Заповедное имение» нужно записаться — подробности на странице организатора, Библиотеки № 7 Приморского района, во «Вконтакте». 29 апреля, начало 12.00.

    Александра Шеромова

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