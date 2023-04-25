Звёзды скоро пропадут с неба. Ловите Млечный Путь

Для наблюдения Млечного Пути в нашем регионе остаётся совсем мало времени. Скоро по ночам будет слишком светло. Об этом рассказывает 25 апреля астрофотограф Катя Стрельникова в телеграм-канале «Лахта Центра».
13 мая в Петербурге закончится наступление астрономических сумерек, то есть времени, когда солнце находится в 12–18 градусах ниже горизонта, и на тёмном небосводе хорошо видны небесные светила. А до этого времени можно наблюдать Млечный Путь. В течение короткой апрельской ночи он перемещается от северного горизонта в западный сектор небосвода. Самая яркая часть находится правее созвездия Лебедя, и в середине ночи её хорошо видно на южном горизонте.
«Из Петербурга видны только самые яркие созвездия, поэтому любоваться этим нечастым у нас явлением лучше всего на природе. За городом можно разглядеть звездные облака и свечение Млечного Пути. Если закрепить смартфон или фотоаппарат на штатив и настроить долгую выдержку, могут получиться отличные кадры», — советует фотограф, создательница канала «Астро Фото Болото».