Звёзды скоро пропадут с неба. Ловите Млечный Путь

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    Для наблюдения Млечного Пути в нашем регионе остаётся совсем мало времени. Скоро по ночам будет слишком светло. Об этом рассказывает 25 апреля астрофотограф Катя Стрельникова в телеграм-канале «Лахта Центра».

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    13 мая в Петербурге закончится наступление астрономических сумерек, то есть времени, когда солнце находится в 12–18 градусах ниже горизонта, и на тёмном небосводе хорошо видны небесные светила. А до этого времени можно наблюдать Млечный Путь. В течение короткой апрельской ночи он перемещается от северного горизонта в западный сектор небосвода. Самая яркая часть находится правее созвездия Лебедя, и в середине ночи её хорошо видно на южном горизонте.

    «Из Петербурга видны только самые яркие созвездия, поэтому любоваться этим нечастым у нас явлением лучше всего на природе. За городом можно разглядеть звездные облака и свечение Млечного Пути. Если закрепить смартфон или фотоаппарат на штатив и настроить долгую выдержку, могут получиться отличные кадры», — советует фотограф, создательница канала «Астро Фото Болото».

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