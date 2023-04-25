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    Суд в Петербурге взыскал больше 130 тысяч рублей с организации, которая недоплатила юному фигуристу

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    Куйбышевский райсуд Петербурга разбирался с выплатами для юного фигуриста, который колесил с выступлениями по Белоруссии и России. Об этом 25 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    По словам матери школьника, четыре года назад было заключено соглашение: сын должен был принять участие в спектаклях «Бременские музыканты» с 20 декабря 2019-го по 8 января 2020 года. За это спортсмену причитались 110 тыс. рублей. Фигурист, как того и требовала договоренность, выступил 22 раза, но недосчитался больше половины обещанной суммы.

    «Истец просила взыскать с ответчика 63 тыс. рублей задолженности по соглашению, проценты за неправомерное использование денежных средств в размере 25 291,43 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб., почтовые расходы в размере 881,40 руб.», — говорится в сообщении.

    Речь идёт о продюсерском центре Ice Vision. Известно, что ответчик на заседание не явился. Суд взыскал в пользу истицы больше 139 тысяч рублей.

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