Суд в Петербурге взыскал больше 130 тысяч рублей с организации, которая недоплатила юному фигуристу

Куйбышевский райсуд Петербурга разбирался с выплатами для юного фигуриста, который колесил с выступлениями по Белоруссии и России. Об этом 25 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.
По словам матери школьника, четыре года назад было заключено соглашение: сын должен был принять участие в спектаклях «Бременские музыканты» с 20 декабря 2019-го по 8 января 2020 года. За это спортсмену причитались 110 тыс. рублей. Фигурист, как того и требовала договоренность, выступил 22 раза, но недосчитался больше половины обещанной суммы.
«Истец просила взыскать с ответчика 63 тыс. рублей задолженности по соглашению, проценты за неправомерное использование денежных средств в размере 25 291,43 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб., почтовые расходы в размере 881,40 руб.», — говорится в сообщении.
Речь идёт о продюсерском центре Ice Vision. Известно, что ответчик на заседание не явился. Суд взыскал в пользу истицы больше 139 тысяч рублей.