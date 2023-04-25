Суд в Петербурге взыскал больше 130 тысяч рублей с организации, которая недоплатила юному фигуристу

Куйбышевский райсуд Петербурга разбирался с выплатами для юного фигуриста, который колесил с выступлениями по Белоруссии и России. Об этом 25 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.



По словам матери школьника, четыре года назад было заключено соглашение: сын должен был принять участие в спектаклях «Бременские музыканты» с 20 декабря 2019-го по 8 января 2020 года. За это спортсмену причитались 110 тыс. рублей. Фигурист, как того и требовала договоренность, выступил 22 раза, но недосчитался больше половины обещанной суммы.

