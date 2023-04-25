Путин назвал главную национальную идею России

Главную российскую национальную идею сформулировал еще Дмитрий Менделеев на рубеже XIX–XX веков — это приумножение народа России. Приветствие с таким смыслом президент РФ Владимир Путин направил организаторам и участникам всероссийской конференции «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам». Телеграмма главы государства появилась 25 апреля на сайте Кремля.

«Великий русский мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев еще на рубеже XIX–XX веков, по сути, сформулировал нашу главную национальную идею — приумножение народа России. Уверен, что его научное, ценностное наследие, как и наследие других выдающихся патриотов Отечества, послужит совершенствованию государственной политики в сфере демографии», — говорится в обращении Путина.