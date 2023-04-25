«Март для смерти всех детей». В Кении нашли тела 73 вероятных адептов религиозного культа

Число тел, найденных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, выросло до 73. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

По данным организации Красный Крест, ещё 112 человек числятся пропавшими без вести.

The Washington Post уточняет, что большая часть погибших последователей — дети. По меньшей мере четверо из них умерли от голода. Адепты религиозного культа жили в нескольких уединенных поселениях в лесу Шакахола площадью 800 акров (324 гектара). Сейчас эта территория оцеплена.