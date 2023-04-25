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    «Март для смерти всех детей». В Кении нашли тела 73 вероятных адептов религиозного культа

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    Число тел, найденных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, выросло до 73. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

    По данным организации Красный Крест, ещё 112 человек числятся пропавшими без вести.

    The Washington Post уточняет, что большая часть погибших последователей — дети. По меньшей мере четверо из них умерли от голода. Адепты религиозного культа жили в нескольких уединенных поселениях в лесу Шакахола площадью 800 акров (324 гектара). Сейчас эта территория оцеплена.

    Выживший член секты пояснил, что март был отведен для смерти всех детей, апрель — для смерти женщин, май — мужчин.

    Пастор Пол Макензи Нтенге якобы велел людям морить себя голодом ради «встречи с Иисусом». Лидера секты задержали после обнаружения тел четырёх людей, которые, предположительно умерли при схожих обстоятельствах.

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    КенияПогибли детиРелигиозный культ
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