В Петербурге мужчина с молотком забрал деньги из кассы продуктового, но не смог унести их далеко

В Кировском районе Петербурга неизвестный забрал деньги из кассы продуктового, но не смог унести их далеко. Реализовать задуманное помешал администратор, стало известно «Фонтанке» 25 апреля.



Мужчина в медицинской маске и с молотком в руках зашел в магазин на улице Маршала Казакова, 1, накануне утром. Преступник вытаскивал купюры при 55-летней продавщице, которая не смогла ему препятствовать. Уже на улице злоумышленника догнал 30-летний работник: незнакомец ударил его инструментом по голове, бросил награбленное и убежал. Пострадавший за медицинской помощью не обращался.

