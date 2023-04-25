    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, вос

    755мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.27eur89.46

    В Петербурге мужчина с молотком забрал деньги из кассы продуктового, но не смог унести их далеко

    470
    1 комментарий

    В Кировском районе Петербурга неизвестный забрал деньги из кассы продуктового, но не смог унести их далеко. Реализовать задуманное помешал администратор, стало известно «Фонтанке» 25 апреля.

    Мужчина в медицинской маске и с молотком в руках зашел в магазин на улице Маршала Казакова, 1, накануне утром. Преступник вытаскивал купюры при 55-летней продавщице, которая не смогла ему препятствовать. Уже на улице злоумышленника догнал 30-летний работник: незнакомец ударил его инструментом по голове, бросил награбленное и убежал. Пострадавший за медицинской помощью не обращался.

    Сейчас мужчину ищут. Возбуждено уголовное дело по первой части 161 статьи УК РФ (грабеж).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрабежОграбил магазинКриминал
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close