    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    0 м/с, штиль

    756мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.27eur89.46

    СМИ: Певицу Наталию Власову планируют ввести в медикаментозную кому

    715
    2 комментария

    Певицу Наталию Власову, которая попала в больницу после потери сознания на выступлении, планируют ввести медикаментозную кому. Об этом 24 апреля рассказал пиар-менеджер артистки Андрей Карпов «Газете.ру».

    По его словам, Власова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем. Он отметил, что врачи и ее мать решают, будут ли певицу вводить в искусственную кому. «Наташа лежит без сознания до сих пор», — пояснил он.

    По предварительным данным, Власова потеряла сознание, выступая на корпоративе в Москве, после чего попала в больницу.

    В марте сообщалось, что машину певицы обстреляли в центре Москвы, пока та была на гастролях.

    Наталья Власова родилась в Ленинграде. Известна своим хитом «Я у твоих ног». Принимала участие в проекте «Суперстар. Возвращение». Записала дуэт с Димой Биланом.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Наталья ВласоваПроблемы со здоровьем
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close