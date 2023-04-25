СМИ: Певицу Наталию Власову планируют ввести в медикаментозную кому

Певицу Наталию Власову, которая попала в больницу после потери сознания на выступлении, планируют ввести медикаментозную кому. Об этом 24 апреля рассказал пиар-менеджер артистки Андрей Карпов «Газете.ру».



По его словам, Власова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем. Он отметил, что врачи и ее мать решают, будут ли певицу вводить в искусственную кому. «Наташа лежит без сознания до сих пор», — пояснил он.

По предварительным данным, Власова потеряла сознание, выступая на корпоративе в Москве, после чего попала в больницу.

В марте сообщалось, что машину певицы обстреляли в центре Москвы, пока та была на гастролях.