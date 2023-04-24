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    Читатели «Фонтанки» и «Доктора Питера» голосуют за лучшие частные клиники Петербурга

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    С 24 апреля стартовал следующий этап премии «Доктор Питер — частная медицина». В 2023 году с помощью читателей порталов «Фонтанка.ру» и «Доктор Питер» мы определим лучшие частные клиники города по 12 номинациям.

    В течение месяца читатели выдвигали своих претендентов на звание лучшей клиники. После подсчета голосов с помощью экспертного совета были определены ТОП-10 клиник в каждой номинации — всего 120 финалистов. Из них в финальном этапе определится 12 победителей, которые будут по праву называться лучшими частными клиниками 2023 года.

    Для того чтобы проголосовать, необходимо зайти на страницу премии, авторизоваться и выбрать одну из десяти клиник в каждой номинации. Голосование продлится до 18 июня.

    Номинация «Многопрофильные клиники»

    • «Династия»
    • Немецкая семейная клиника
    • «Основа»
    • «Поэма здоровья»
    • «Семейный доктор»
    • СМ-клиника
    • «Таурас-Мед»
    • ЧУЗ КБ «РЖД — Медицина»
    • Lahta Clinic
    • W Clinic

    Номинация «Оздоровительные центры (Реабилитация)»

    • «Балтийский берег»
    • «Династия»
    • Медицинский центр СКА
    • Реацентр
    • Санаторий «Сестрорецкий курорт»
    • СМ-клиника
    • СпортКлиника
    • ЧУЗ КБ «РЖД — Медицина»
    • Areal Med
    • Baltmed

    Номинация «Инструментальная диагностика»

    • «Ами»
    • ЛДЦ МИБС
    • МРТ Эксперт
    • «Скандинавия»
    • СМ-клиника
    • СМТ
    • «Энергия здоровья»
    • EMS
    • Iclinic
    • Finemedic

    Номинация «Стационары»

    • «Династия»
    • Кардиоклиника
    • ЛДЦ МИБС
    • МЕДИ
    • Немецкая семейная клиника
    • «Скандинавия»
    • СМТ
    • ЧУЗ КБ «РЖД — Медицина»
    • Grandmed
    • MD GROUP ЛАХТА

    Номинация «Офтальмология»

    • «Зрение»
    • «Контакор»
    • МЕДИ
    • Медси
    • МЦ «Адмиралтейские верфи»
    • Немецкая семейная клиника
    • «Счастливый взгляд»
    • «Территории зрения»
    • «Эксимер»
    • «Я вижу»

    Номинация «Лабораторная диагностика»

    • «Гемотест»
    • «Глобус Мед»
    • «Инвитро»
    • «ЛабСтори»
    • «МедЛаб»
    • Северо-Западный центр доказательной медицины
    • «СИТИЛАБ»
    • «Хеликс»
    • Chromolab
    • KDL

    Номинация «Эстетическая медицина (центры косметологии)»

    • «Бьютидоктор»
    • Институт красоты «ГАЛАКТИКА»
    • Клиника Пирогова
    • «МЕДИ»
    • «Рами»
    • A3BEAUTE
    • Beautiful People
    • Dega
    • MEDICI
    • VERSHE

    Номинация «Пластическая хирургия»

    • «Абриелль»
    • Институт красоты «ГАЛАКТИКА»
    • Клиника доктора Хрусталевой
    • Клиника Пирогова
    • «МЕДИ»
    • «Своя клиника»
    • СМ-клиник
    • ЧУЗ КБ «РЖД — Медицина»
    • A3BEAUTE
    • Baltmed

    Номинация «Стоматология»

    • «Белая медведица»
    • «Интан»«
    • Конфиденция»
    • Первая семейная клиника Петербурга
    • «Ренидент»
    • «Фактор улыбки»
    • DentaLab
    • DENTAVENUE
    • Grandmed
    • MIA Clinic

    Номинация «Детские клиники»

    • «21 Век»
    • «Абиа»
    • «Гранти-Мед»
    • Немецкая семейная клиника
    • «Основа Дети»
    • Педиатрический центр роддома на Фурштатской
    • Baltmed
    • Euromed Kids
    • Lahta Junior
    • NovaVita

    Номинация «Центры репродукции (Клиники ЭКО)»

    • «Генезис»
    • «Мать и дитя»
    • МЕДИКА
    • МЦРМ
    • «Скайферт»
    • «Скандинавия Ава-Петер»
    • Embrylife
    • Euromed In Vitro
    • Iclinic
    • NGC

    Номинация «Специализированные клиники»

    • «Аллергомед»
    • «Династия»
    • «Доктор Сан»
    • «Евроонко»
    • Кардиоклиника
    • Клиника биоакустичекой коррекции
    • ТОПФОН
    • Центр флебологии
    • Lahta Woman
    • W Сlinic

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