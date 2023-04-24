Читатели «Фонтанки» и «Доктора Питера» голосуют за лучшие частные клиники Петербурга

С 24 апреля стартовал следующий этап премии «Доктор Питер — частная медицина». В 2023 году с помощью читателей порталов «Фонтанка.ру» и «Доктор Питер» мы определим лучшие частные клиники города по 12 номинациям.
В течение месяца читатели выдвигали своих претендентов на звание лучшей клиники. После подсчета голосов с помощью экспертного совета были определены ТОП-10 клиник в каждой номинации — всего 120 финалистов. Из них в финальном этапе определится 12 победителей, которые будут по праву называться лучшими частными клиниками 2023 года.
Для того чтобы проголосовать, необходимо зайти на страницу премии, авторизоваться и выбрать одну из десяти клиник в каждой номинации. Голосование продлится до 18 июня.
Номинация «Многопрофильные клиники»
- «Династия»
- Немецкая семейная клиника
- «Основа»
- «Поэма здоровья»
- «Семейный доктор»
- СМ-клиника
- «Таурас-Мед»
- ЧУЗ КБ «РЖД — Медицина»
- Lahta Clinic
- W Clinic
Номинация «Оздоровительные центры (Реабилитация)»
- «Балтийский берег»
- «Династия»
- Медицинский центр СКА
- Реацентр
- Санаторий «Сестрорецкий курорт»
- СМ-клиника
- СпортКлиника
- ЧУЗ КБ «РЖД — Медицина»
- Areal Med
- Baltmed
Номинация «Инструментальная диагностика»
- «Ами»
- ЛДЦ МИБС
- МРТ Эксперт
- «Скандинавия»
- СМ-клиника
- СМТ
- «Энергия здоровья»
- EMS
- Iclinic
- Finemedic
Номинация «Стационары»
- «Династия»
- Кардиоклиника
- ЛДЦ МИБС
- МЕДИ
- Немецкая семейная клиника
- «Скандинавия»
- СМТ
- ЧУЗ КБ «РЖД — Медицина»
- Grandmed
- MD GROUP ЛАХТА
Номинация «Офтальмология»
- «Зрение»
- «Контакор»
- МЕДИ
- Медси
- МЦ «Адмиралтейские верфи»
- Немецкая семейная клиника
- «Счастливый взгляд»
- «Территории зрения»
- «Эксимер»
- «Я вижу»
Номинация «Лабораторная диагностика»
- «Гемотест»
- «Глобус Мед»
- «Инвитро»
- «ЛабСтори»
- «МедЛаб»
- Северо-Западный центр доказательной медицины
- «СИТИЛАБ»
- «Хеликс»
- Chromolab
- KDL
Номинация «Эстетическая медицина (центры косметологии)»
- «Бьютидоктор»
- Институт красоты «ГАЛАКТИКА»
- Клиника Пирогова
- «МЕДИ»
- «Рами»
- A3BEAUTE
- Beautiful People
- Dega
- MEDICI
- VERSHE
Номинация «Пластическая хирургия»
- «Абриелль»
- Институт красоты «ГАЛАКТИКА»
- Клиника доктора Хрусталевой
- Клиника Пирогова
- «МЕДИ»
- «Своя клиника»
- СМ-клиник
- ЧУЗ КБ «РЖД — Медицина»
- A3BEAUTE
- Baltmed
Номинация «Стоматология»
- «Белая медведица»
- «Интан»«
- Конфиденция»
- Первая семейная клиника Петербурга
- «Ренидент»
- «Фактор улыбки»
- DentaLab
- DENTAVENUE
- Grandmed
- MIA Clinic
Номинация «Детские клиники»
- «21 Век»
- «Абиа»
- «Гранти-Мед»
- Немецкая семейная клиника
- «Основа Дети»
- Педиатрический центр роддома на Фурштатской
- Baltmed
- Euromed Kids
- Lahta Junior
- NovaVita
Номинация «Центры репродукции (Клиники ЭКО)»
- «Генезис»
- «Мать и дитя»
- МЕДИКА
- МЦРМ
- «Скайферт»
- «Скандинавия Ава-Петер»
- Embrylife
- Euromed In Vitro
- Iclinic
- NGC
Номинация «Специализированные клиники»
- «Аллергомед»
- «Династия»
- «Доктор Сан»
- «Евроонко»
- Кардиоклиника
- Клиника биоакустичекой коррекции
- ТОПФОН
- Центр флебологии
- Lahta Woman
- W Сlinic