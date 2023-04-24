Читатели «Фонтанки» и «Доктора Питера» голосуют за лучшие частные клиники Петербурга

С 24 апреля стартовал следующий этап премии «Доктор Питер — частная медицина». В 2023 году с помощью читателей порталов «Фонтанка.ру» и «Доктор Питер» мы определим лучшие частные клиники города по 12 номинациям.

В течение месяца читатели выдвигали своих претендентов на звание лучшей клиники. После подсчета голосов с помощью экспертного совета были определены ТОП-10 клиник в каждой номинации — всего 120 финалистов. Из них в финальном этапе определится 12 победителей, которые будут по праву называться лучшими частными клиниками 2023 года.