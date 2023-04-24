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    «Проезда нет». Посмотрите, как в Ленобласти скорая добиралась до отрезанной от мира деревни

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    В Тихвинском районе Ленобласти в деревне Ялгино умер 46-летний мужчина. Населенный пункт отрезан паводком — и медикам пришлось оставить машину, чтобы добраться до места. На опубликованные в соцсетях кадры с дорогой до Ялгиной обратили внимание 47news.

    Тихвинская сорока

    «Скорая приехала быстро, и медики пробирались по недостроенному мосту по досочкам. Проезда в деревню нет. Другая дорога в деревню непроходима, машина полиции застряла», — рассказывает о проблемах с доступностью местная жительница Ирина. По прибытии медики зафиксировали смерть.

    Как уже писали журналисты, на время паводков Ялгино отрезано от внешнего мира сразу с нескольких сторон: одну дорогу размыло, а на второй стоит недоделанный мост.

    Для того, чтобы перейти на мост, нужно сначала забраться на перекинутую к мосту стремянку. Капитальный ремонт конструкции начался в 2022 году. На него из районного бюджета выделили 33 млн рублей, контракт заключили с зарегистрированным шесть лет назад тихвинским ООО «СМУ-7». В прошлом году компания взяла госконтракты на 99 млн рублей.

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    Гендиректор и владелец «СМУ-7» Светлана Баринова заявила 47news, что по допсоглашению работы должны закончить в июле, пока что завершить ремонт помешало наводнение: «Контракт подписан только в октябре, металлоконструкции делали два месяца. Как вода спадет, пригоним технику и всё доделаем». «Не возникало вопросов, почему мост все равно заливает?», — уточнил корреспондент. На этот вопрос Баринова ответила лаконично: «Да, задавались, но мы работаем по проекту, и это ремонт, а не реконструкция».

    Фото: читателя 47news
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    Фото: читателя 47news

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