«Мужчины так себя не ведут». Петербуржец показал пример дорожного хамства с плевком в стекло и репутацию

Житель Петербурга отмывает автомобиль после неприятной встречи на дороге в Невском районе города 24 апреля. Его оппонент настаивает, что всё было взаимно, а видеорегистратор зафиксировал только часть конфликта.
читатель «Фонтанки»
Разъехаться миром не удалось на проспекте Обуховской Обороны около четырёх часов после полудня. Как рассказал «Фонтанке» автор видео, за кадром осталось его замечание о нарушении ПДД, адресованное водителю жёлтого БМВ в районе станции метро «Пролетарская».
«Тот выбежал из машины и направился в мою сторону, зажав что-то в руках за спиной», — делится он.
Салон водитель яркого автомобиля вскоре покинул ещё раз. После резких манёвров он притормозил у трамвайной остановки и выплеснул накопившееся негодование вместе со слюной.
«Отмыть машину не сложно, а вот репутацию блогеру с drive2 — куда тяжелее», — прокомментировал читатель.
Назвав оппонента блогером, он всё же польстил 35-летнему жителю Петербурга — автору нескольких отзывов, за публикациями которого на портале следит менее двух десятков человек.
У водителя БМВ своя правда. «Фонтанке» он сообщил, что приславший видео и сам далёк от образца дорожной вежливости. По его словам, водитель вёл себя неадекватно, сигналил, просьбу притормозить проигнорировал, зато в выгодный ему момент начал съёмку. «Мужчины так себя не ведут», — резюмировал он.