«Мужчины так себя не ведут». Петербуржец показал пример дорожного хамства с плевком в стекло и репутацию

Житель Петербурга отмывает автомобиль после неприятной встречи на дороге в Невском районе города 24 апреля. Его оппонент настаивает, что всё было взаимно, а видеорегистратор зафиксировал только часть конфликта.

читатель «Фонтанки»

Разъехаться миром не удалось на проспекте Обуховской Обороны около четырёх часов после полудня. Как рассказал «Фонтанке» автор видео, за кадром осталось его замечание о нарушении ПДД, адресованное водителю жёлтого БМВ в районе станции метро «Пролетарская».



«Тот выбежал из машины и направился в мою сторону, зажав что-то в руках за спиной», — делится он.

Салон водитель яркого автомобиля вскоре покинул ещё раз. После резких манёвров он притормозил у трамвайной остановки и выплеснул накопившееся негодование вместе со слюной.

