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    «Мужчины так себя не ведут». Петербуржец показал пример дорожного хамства с плевком в стекло и репутацию

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    Житель Петербурга отмывает автомобиль после неприятной встречи на дороге в Невском районе города 24 апреля. Его оппонент настаивает, что всё было взаимно, а видеорегистратор зафиксировал только часть конфликта.

    читатель «Фонтанки»

    Разъехаться миром не удалось на проспекте Обуховской Обороны около четырёх часов после полудня. Как рассказал «Фонтанке» автор видео, за кадром осталось его замечание о нарушении ПДД, адресованное водителю жёлтого БМВ в районе станции метро «Пролетарская».

    «Тот выбежал из машины и направился в мою сторону, зажав что-то в руках за спиной», — делится он.

    Салон водитель яркого автомобиля вскоре покинул ещё раз. После резких манёвров он притормозил у трамвайной остановки и выплеснул накопившееся негодование вместе со слюной.

    «Отмыть машину не сложно, а вот репутацию блогеру с drive2 — куда тяжелее», — прокомментировал читатель.

    Назвав оппонента блогером, он всё же польстил 35-летнему жителю Петербурга — автору нескольких отзывов, за публикациями которого на портале следит менее двух десятков человек.

    У водителя БМВ своя правда. «Фонтанке» он сообщил, что приславший видео и сам далёк от образца дорожной вежливости. По его словам, водитель вёл себя неадекватно, сигналил, просьбу притормозить проигнорировал, зато в выгодный ему момент начал съёмку. «Мужчины так себя не ведут», — резюмировал он.

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