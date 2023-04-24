ФСБ пресекла покушение на теракт в Петербурге. Задержан член «проукраинской организации»

В Петербурге сотрудники регионального УФСБ России задержали подозреваемого в покушении на террористический акт. Об этом 24 апреля пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Возбуждено уголовное дело.



Уточняется, что предполагаемый злоумышленник является членом «запрещенной проукраинской организации». По данным следствия, он планировал совершить поджог автотранспорта подразделений органов внутренних дел.



При обыске по месту жительства задержанного правоохранители изъяли компоненты для изготовления СВУ и электронные носители информации. «Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий», — добавили в УФСБ.

