В Петербурге спектакль по знаменитой сказке Чуковского покажут на жестовом языке

Фото: https://vk.com/teatrlegendaspb Поделиться Поделиться





Спектакль «Приключения Федоры», созданный по мотивам знаменитой сказки Корнея Чуковского, теперь смогут увидеть юные зрители с ограничениями по слуху – петербургский театр «Легенда» адаптировал постановку и покажет её на русском жестовом языке.



Сказка «Федорино горе» о неряхе Федоре, на которой воспитано не одно поколение советских и российских детей, всегда актуальна. А чтобы она зазвучала ещё и по-современному, постановщики добавили в классический текст новые диалоги, которые создают смешные и аллегоричные подтексты, специально написанную музыку и сделали объёмные и многофункциональные костюмы, поражающие воображение. В результате получилось незабываемое театральное путешествие, интересное не только детям, но и взрослым.



Премьера спектакля состоялась 17 апреля 2021 года, и он шёл с большим успехом. Но в театре на этом не остановились и решили охватить ту часть юных петербуржцев, которым обычные показы недоступны, - совместно с родительским объединением НПСРЛОВСРО «Я слышу мир!» и компанией ГК «Рики» (м/с «Смешарики) при поддержке Фонда президентских грантов был организован проект по социализации и интеграции в общество детей с ограничениями по слуху. В его рамках спектакль «Приключения Федоры» был переведён на жестовый язык. Предполагается, что ближайшие постановки с сурдопереводом посмотрят около 300 петербургских детей в возрасте от 3 до 12 лет.



Специальные показы спектаклей состоятся 25 апреля, а также 1 и 23 мая. Подробности можно узнать на официальной странице театра во «ВКонтакте» и в ТГ-канале.

