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    Автомобиль протаранил толпу людей в центре Иерусалима

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    Пять человек пострадали в результате теракта в центре Иерусалима. Об этом 24 апреля пишет The Times of Israel.

    Людей, получивших травмы, госпитализировали. Известно, что один из них, 70-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии. Состояние женщины 30 лет оценивается как средней степени тяжести. Один 50-летний мужчина и двое мужчин в возрасте 25 лет получили легкие травмы.

    В полиции заявили, что водитель, подозреваемый в совершении нападения, «нейтрализован». Однако ряд СМИ писали, что он был застрелен.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который выступал на церемонии открытия мероприятий Дня памяти, заявил, что «эти террористические атаки осуществляются с расчетом на то, что они выгонят нас отсюда. Если бы они могли, они бы убили нас всех» (цитата по РБК).

    День памяти – израильский государственный день траура. В этот день чтят память солдат Армии обороны Израиля, павших в войнах или при исполнении обязанностей, полицейских, а также представителей других служб безопасности.

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