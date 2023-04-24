Автомобиль протаранил толпу людей в центре Иерусалима

Пять человек пострадали в результате теракта в центре Иерусалима. Об этом 24 апреля пишет The Times of Israel.



Людей, получивших травмы, госпитализировали. Известно, что один из них, 70-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии. Состояние женщины 30 лет оценивается как средней степени тяжести. Один 50-летний мужчина и двое мужчин в возрасте 25 лет получили легкие травмы.



В полиции заявили, что водитель, подозреваемый в совершении нападения, «нейтрализован». Однако ряд СМИ писали, что он был застрелен.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который выступал на церемонии открытия мероприятий Дня памяти, заявил, что «эти террористические атаки осуществляются с расчетом на то, что они выгонят нас отсюда. Если бы они могли, они бы убили нас всех» (цитата по РБК).

