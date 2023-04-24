Пять новых городских стоянок построят возле метро в трех районах Петербурга

Новые городские автостоянки появятся в Невском, Адмиралтейском и Красногвардейском районах Петербурга. В настоящее время ведется их проектирование, рассказали 24 апреля в комитете по транспорту.



Одна парковка площадью более 2,5 тысячи квадратных метров появится у станции метро «Проспект Большевиков» на улице Коллонтай. Еще одна расположится на Загородном проспекте возле станции метро «Пушкинская», ее площадь составит почти 3,9 тысячи квадратных метров. Две перехватывающие парковки общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров построят на улице Юннатов у станции метро «Рыбацкое» и на Фермском шоссе возле станции «Удельная».