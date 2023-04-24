Пять новых городских стоянок построят возле метро в трех районах Петербурга

Новые городские автостоянки появятся в Невском, Адмиралтейском и Красногвардейском районах Петербурга. В настоящее время ведется их проектирование, рассказали 24 апреля в комитете по транспорту.
Одна парковка площадью более 2,5 тысячи квадратных метров появится у станции метро «Проспект Большевиков» на улице Коллонтай. Еще одна расположится на Загородном проспекте возле станции метро «Пушкинская», ее площадь составит почти 3,9 тысячи квадратных метров. Две перехватывающие парковки общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров построят на улице Юннатов у станции метро «Рыбацкое» и на Фермском шоссе возле станции «Удельная».
В мае 2023 года начнут проектировать также городскую автостоянку на проспекте Энергетиков. Ее площадь составит более 6 тысяч квадратных метров. По всем пяти объектам проектно-изыскательские работы ведет Городской центр управления парковками.
Всего в Петербурге сейчас работают 13 городских автостоянок на 1735 парковочных мест и 20 перехватывающих парковок на 2073 машино-места. В 2022 году открыли перехватывающую парковку у станции метро «Шушары», рассчитанную почти на 300 машин. Сейчас там же строят еще один «перехват» почти на 200 машино-мест, чтобы увеличить мощность уже действующего парковочного пространства, рассказал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.