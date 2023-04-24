Оператору связи грозит штраф за пропущенный звонок петербурженке от аферистов на 2 млн

Оператору связи грозит штраф за пропуск звонков аферистов, обманом завладевших крупной денежной суммой. Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По версии следствия, в сентябре 2022 года на номер 24-летней девушки пять раз позвонили неизвестные, представившиеся якобы сотрудниками службы безопасности банка. Втеревшись в доверие, злоумышленники смогли похитить более 1,9 млн рублей.



При телефонном соединении было использовано техническое оборудование конкретного оператора связи. При этом мошенники использовали подменный номер.

