Оператору связи грозит штраф за пропущенный звонок петербурженке от аферистов на 2 млн

Оператору связи грозит штраф за пропуск звонков аферистов, обманом завладевших крупной денежной суммой. Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По версии следствия, в сентябре 2022 года на номер 24-летней девушки пять раз позвонили неизвестные, представившиеся якобы сотрудниками службы безопасности банка. Втеревшись в доверие, злоумышленники смогли похитить более 1,9 млн рублей.
При телефонном соединении было использовано техническое оборудование конкретного оператора связи. При этом мошенники использовали подменный номер.
«Российский оператор связи, отслеживая телефонные соединения, не предпринял мер к блокировке звонка с подменного номера», — заявили в прокуратуре. По данным «Фонтанки», речь идёт о компании «Ростелеком».
По факту преступления прокурором района в отношении оператора связи было возбуждено дело об административном правонарушении по второй части 13.2.1 стать КоАП РФ («Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи»).
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ПАО «Ростелеком».