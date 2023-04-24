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    У жительницы Нововоронежа нашли четыре фляги с наркотиками. Покупателям она отмеряла стаканами

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    Жительница Воронежской области решила поправить финансовое положение, продавая продукцию растениеводства. Покупателям товар она отмеряла гранеными стаканами. После контрольной закупки было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств, сообщает 24 апреля «МВД Медиа».

    Отвечать за сбыт растительного наркотика придется 58-летней жительнице Нововоронежа, которую задержали при продаже 70 граммов растительного вещества 37-летнему мужчине. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские обнаружили на складе пять алюминиевых фляг объёмом около 40 литров каждая и четыре пластиковые ёмкости по 10 литров с аналогичным содержимым. Общий вес находок составил более 31 килограмма.

    Подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что хотела подзаработать, поскольку работа маляром не приносила достаточного дохода.

    Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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