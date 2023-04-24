Путин согласился с идеей выровнять доходы всех участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение уравнять денежное довольствие всех участников военной операции на Украине. С этой инициативой на встрече с главой государства выступил первый зампред Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.



По словам Турчака, «в положении мобилизованных контрактников и добровольцев остаются диспропорции». «Мобилизованный доброволец получает сегодня 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, — на передке, в тылу, а контрактник — только если он непосредственно на передовой», — сказал он.

