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    Путин согласился с идеей выровнять доходы всех участников СВО

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    Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение уравнять денежное довольствие всех участников военной операции на Украине. С этой инициативой на встрече с главой государства выступил первый зампред Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

    По словам Турчака, «в положении мобилизованных контрактников и добровольцев остаются диспропорции». «Мобилизованный доброволец получает сегодня 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, — на передке, в тылу, а контрактник — только если он непосредственно на передовой», — сказал он.

    Турчак предложил «провести точечную законодательную работу и уравнять положение» всех участников СВО. «Так и надо сделать», — ответил ему Путин.

    «Нам неважно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине, — вот это принципиальный вопрос. И нужно безусловно добиться этого равенства», — добавил глава государства.

    Кроме того, Турчак отметил, что все регионы ввели у себя меры поддержки семей участников СВО, однако их уровень зависит от финансовых возможностей каждого региона. В связи с этим предлагается установить единый федеральный стандарт, который включал бы минимально необходимый набор таких мер, а также предусмотреть дополнительно поддержку для регионов.

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