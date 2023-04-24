Фура полыхала на Мурманке. Теперь дорога вся в пене

Движение по автодороге Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленобласти осложнил пожар.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 апреля около 12 часов на 58-м километре трассы загорелся грузовой автомобиль. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.
«Сейчас поврежденная фура занимает одну из двух полос движения в сторону области. Движение осуществляется по одной полосе», — отметили в пресс-службе.
Автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» также пишут про возможность объезда слева.