    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, ю-з

    754мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.49eur89.35

    Фура полыхала на Мурманке. Теперь дорога вся в пене

    549
    обсудить

    Движение по автодороге Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленобласти осложнил пожар.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 апреля около 12 часов на 58-м километре трассы загорелся грузовой автомобиль. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.

    «Сейчас поврежденная фура занимает одну из двух полос движения в сторону области. Движение осуществляется по одной полосе», — отметили в пресс-службе.

    ПоделитьсяПоделиться

    Автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» также пишут про возможность объезда слева.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КолаПожар автоСгорела фураПожарЛенинградская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close