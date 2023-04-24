Желание помочь старшим обернулось несчастьем. 7-летнему мальчику требуется помощь после серьёзных ожогов

Искандер — отзывчивый и добрый мальчик. Несмотря на свой юный возраст — всего 7 лет, — он всегда готов прийти на помощь. Но именно желание помочь и сыграло с ним злую шутку: ребёнок захотел помочь дедушке, но в результате получил страшнейшие ожоги и оказался в реанимации.

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Искандер Ялмамбетов, 7 лет.

Ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени лица, шеи, верхних конечностей, левого бедра.

Требуется серия операций. Стоимость 2 183 280 руб. Не хватает 502 405 руб.



Три года назад Искандер вместе с сестрой пошёл гулять во двор и увидел, что дедушка топит баню. Конечно же, мальчику немедленно захотелось помочь, однако случилось несчастье: при разжигании спички произошёл взрыв из-за накопившегося газа. В результате Искандер получил ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени. Пострадало лицо, кисти рук и волосистая часть головы.



В тяжёлом состоянии его доставили в реанимационное отделение районной больницы, а после оказания первой помощи перевезли в Республиканский ожоговый центр города Уфы. Там Искандер провёл больше месяца и перенёс множество операций по пересадке кожи. Но на этом история не закончилась. После выписки из больницы у ребёнка стали формироваться страшные рубцы, нижнее веко вывернуло, глаз не мог полностью закрыться даже во время сна, из-за деформации носа и рта появились проблемы с дыханием и приемом пищи.



По квоте Искандеру провели операции в петербургском НИДОИ им. Г.И. Турнера. Но они не смогли избавить мальчика от всех рубцов, и последствия ожогов до сих пор мешают ему правильно развиваться физически, рот по-прежнему не может полностью открыться, возникают проблемы при приёме пищи и произношении звуков, он не может правильно держать ручку, ложку и другие бытовые предметы.

Родители снова обратились за помощью к петербургским врачам. В одной из клиник специалисты могут избавить Искандера от рубцов всего за четыре этапа. Но это лечение платное и сумма для семьи колоссальная — более двух миллионов рублей.



За помощью родители мальчика обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрана значительная часть от необходимой суммы. Осталось собрать чуть больше 500 тысяч рублей.



В этом году Искандер пойдёт в первый класс, и он надеется, что к тому времени рубцы уже не будут ему мешать, он сможет нормально говорить, развиваться физически и чувствовать себя уверенно.

«Мы надеемся, что у нас всё получится, мы вместе преодолеем все трудности, и добрые волшебники фонда «Алёша» помогут воплотить мечту в реальность», — говорит мама Искандера.

