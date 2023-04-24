Умер основатель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров

На 78-м году жизни умер Андрей Петров, народный артист России, хореограф, а также основатель, худрук и главный балетмейстер театра «Кремлевский балет». Об этом сообщили в Telegram-канале Кремлевского дворца.
Там рассказали, что жизненный путь хореографа всегда был наполнен творческими порывами и добросовестным созидательным трудом. Коллеги также отметили его стремление внести вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства.
Андрей Петров родился в 1945 году в семье актрисы Московского театра «Ромэн» Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. Артист окончил Московское хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра. В 1990 году он стал художественным руководителем основанного им «Кремлевского балета».