Определены победители ежегодной олимпиады «Умножая таланты»: они получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Победителями ежегодной олимпиады для старшеклассников «Умножая таланты» стали старшеклассники из Тюмени, Мегиона и Оренбурга. В число призеров вошли школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры и Ямала. Они получат до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефть» Поделиться Поделиться





Всего в проекте «Умножая таланты» приняли участие более тысячи школьников 8–11 классов из разных регионов России. Олимпиада организована компанией «Газпром нефть» совместно с университетами из шести регионов страны в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».



Школьники решали комбинированные задачи по математике, химии, информатике и инженерии, финальным заданием стала командная подготовка инженерного или научного проекта. Среди разработок этого года — прототип лабораторного робота, который умеет смешивать реагенты, различные «умные» датчики, программы для 3D-принтеров и система работы с грузами на складах без участия человека.



Кроме баллов к ЕГЭ, призеры смогут пройти специальные подготовительные курсы для абитуриентов, а во время учебы в университете на поддерживаемых «Газпром нефтью» специальностях попасть на стажировку в технологические центры компании и получить свою первую зарплату.

«Дополнительные баллы к ЕГЭ — это приятный бонус, но ценность этой олимпиады также и в возможности стать частью проектной команды, приложить руку к созданию реальных проектов, — отметила Дарья Козлова, первый проректор Университета ИТМО. — Чем быстрее абитуриент сможет погрузиться в такой формат работы, тем больше у него шансов уже на 1–2 курсе присоединиться к серьезному научному проекту или стартапу. На этом и строится сотрудничество ИТМО и «Газпром нефти» — студенты работают над практико-ориентированными исследованиями для промышленности».

«На турнире «Умножая таланты» школьники работают в смешанных командах над реальными инженерными и научными задачами, создают общий сложный продукт — роботов, программы, датчики, — добавил Михаил Соловьев, проректор по образовательной деятельности Томского политехнического университета. — Именно так ребятам и предстоит взаимодействовать в университете, постоянно оттачивая свои знания на практике в командах, а потом уже как действующим специалистам на предприятиях, в компаниях, в собственном технологичном бизнесе. Абсолютно все современные инженерные проекты — от смартфона до космического корабля — создаются только командами, они не посильны инженерам-одиночкам. И мы ждем в Томском политехе призеров и победителей проекта, кто освоил этот навык слаженной командной работы».

«Нефтегазовая индустрия сегодня — одна из самых высокотехнологичных. По масштабу задач мы можем посоревноваться с космической отраслью. Цифровые двойники, нейросети, новые высокопрочные материалы, беспилотные технологии и многие другие — неотъемлемые атрибуты нашей работы, — говорит Алексей Вашкевич, директор по технологическому развитию «Газпром нефти». — Но у развития технологий нет конечной точки — это эволюционный процесс, который постоянно на высокой скорости стремится вперед. Тут ценится ум, креативность и способность смотреть на привычные процессы под новым углом зрения. Причем не важно, из какого города автор той или иной идеи. География участников проекта «Умножая таланты» это подтверждает. Именно эти ребята и их видение через несколько лет станут драйверами технологического развития всей нашей страны».

