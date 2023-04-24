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    29 мая — круглый стол «Свернуть с маршрута: где и как можно получить новую профессию»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Кому нужна новая профессия? Есть ли спрос на переподготовку, получение новой профессии?
    • Варианты для обучения: вузы, курсы, школы и т. п. Уникальность программ и методик обучения ДПО.
    • «Модные профессии» - стоит ли идти в IT, дизайнеры и психологи? Как стать успешным, если именно к этому лежит душа?
    • Сколько времени надо на подготовку? Что дают экспресс-курсы? Какому образованию доверяют работодатели?
    • Сколько это стоит? Можно ли получить переподготовку бесплатно?
    • Как найти работу после получения новой профессии? Верить ли гарантиям обещания трудоустройства? Какие возможности и перспективы дает обучение в взрослого человека, который захотел переквалифицироваться, попробовать себя в новом деле?
    • Хобби как вторая работа — какую профессию можно «добавить» к основной? Можно ли заработать на своем хобби?

    Стандартный путь в образовании, когда из школы человек поступает в вуз или в колледж, после которого также может поступить в университет, не всегда приводит к желаемому результату. А иногда вроде и профессия по душе, но нужен апгрейд знаний или погружение в современные тренды. Сегодня существует немало вариантов получения профессии, переобучения, повышения квалификации, к которым можно обратиться и достаточно быстро получить не только нужные «корочки», но и действительно — знания и умения, которые позволят быть конкурентоспособными на рынке труда. О разных вариантах подготовки и переподготовки поговорим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются вузы, учебные заведения разного профиля: курсы, школы всех направлений.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 29 мая 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

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