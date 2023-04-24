29 мая — круглый стол «Свернуть с маршрута: где и как можно получить новую профессию»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Кому нужна новая профессия? Есть ли спрос на переподготовку, получение новой профессии?
- Варианты для обучения: вузы, курсы, школы и т. п. Уникальность программ и методик обучения ДПО.
- «Модные профессии» - стоит ли идти в IT, дизайнеры и психологи? Как стать успешным, если именно к этому лежит душа?
- Сколько времени надо на подготовку? Что дают экспресс-курсы? Какому образованию доверяют работодатели?
- Сколько это стоит? Можно ли получить переподготовку бесплатно?
- Как найти работу после получения новой профессии? Верить ли гарантиям обещания трудоустройства? Какие возможности и перспективы дает обучение в взрослого человека, который захотел переквалифицироваться, попробовать себя в новом деле?
- Хобби как вторая работа — какую профессию можно «добавить» к основной? Можно ли заработать на своем хобби?
Стандартный путь в образовании, когда из школы человек поступает в вуз или в колледж, после которого также может поступить в университет, не всегда приводит к желаемому результату. А иногда вроде и профессия по душе, но нужен апгрейд знаний или погружение в современные тренды. Сегодня существует немало вариантов получения профессии, переобучения, повышения квалификации, к которым можно обратиться и достаточно быстро получить не только нужные «корочки», но и действительно — знания и умения, которые позволят быть конкурентоспособными на рынке труда. О разных вариантах подготовки и переподготовки поговорим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются вузы, учебные заведения разного профиля: курсы, школы всех направлений.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 29 мая 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru