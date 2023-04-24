29 мая — круглый стол «Свернуть с маршрута: где и как можно получить новую профессию»

Стандартный путь в образовании, когда из школы человек поступает в вуз или в колледж, после которого также может поступить в университет, не всегда приводит к желаемому результату. А иногда вроде и профессия по душе, но нужен апгрейд знаний или погружение в современные тренды. Сегодня существует немало вариантов получения профессии, переобучения, повышения квалификации, к которым можно обратиться и достаточно быстро получить не только нужные «корочки», но и действительно — знания и умения, которые позволят быть конкурентоспособными на рынке труда. О разных вариантах подготовки и переподготовки поговорим на круглом столе.

