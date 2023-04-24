Пассажиру трамвая на Стачек вызвали скорую. Движение встало

Трамвайное движение по проспекту Стачек утром 24 апреля встало на некоторое время из-за самочувствия пассажира.
Около 8 часов утра, как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», к остановке «Автово» подъехала карета скорой помощи. Составы в сторону метро встали. «Из 60-го трамвая высадили на перекрестке проспекта Стачек и Трамвайного проспекта», — рассказывает очевидец.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что пассажиру трамвая стало плохо во время поездки, к нему и вызвали скорую. Движение не осуществлялось с 7:46 до 8:04. Трамваи №№ 60, 36 следовали до Трамвайного парка № 8.