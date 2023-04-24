Три беспилотника атаковали Севастополь: новости СВО за 24 апреля

Севастополь атаковали БПЛА около 03:30 утра Скриншот: На видео видно / Т.me Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 апреля.



В Подмосковье нашли упавший беспилотник со взрывчаткой В Богородском округе в Подмосковье нашли упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой, — об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По словам источника, летательный аппарат обнаружили 23 апреля в лесополосе недалеко от садового товарищества. Беспилотник был разломан пополам.

По информации телеграм-канала Shot, беспилотник обнаружила жительница СНТ — она нашла его примерно в 300 метрах от своего дома. Как сообщает Shot, упавший аппарат — UJ-22 Airborn украинского производства, внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов с пластичным взрывчатым веществом С-4. Предположительно, беспилотник упал из-за того, что у него могло закончиться топливо в баке. Ранее такой же беспилотник падал под Коломной.



Позже, по данным телеграм-канала «112», в Подмосковье нашли еще один неопознанный беспилотник. Дрон почти упал на голову спасателю Владимиру в СНТ «Родничок». У БПЛА размах крыльев — 2 метра, на нем нет опознавательных знаков. Владимир с супругой отбежали на безопасное расстояние и позвонили в полицию. С беспилотником разбираются силовики. Боевой нагрузки на нем не было. Предположительно, это дрон-разведчик, или координатор. Песков прокомментировал службу своего сына на СВО Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова действительно участвовал в спецоперации, об этом Песков сказал журналистам во время брифинга.

— Он отслужил в вооруженных силах в свое время… Сейчас он принял такое решение. Да, действительно он принимал участие в СВО. Дальше я бы не хотел говорить, — заявил Песков. О том, что сын Пескова служил в зоне спецоперации, рассказал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В интервью военному корреспонденту Александру Симонову он заявил, что принял мужчину в ЧВК по «подложным документам». Там тот прошел трехнедельную подготовку, после чего уехал в Луганск, где служил заряжающим на РСЗО «Ураган». По его словам, сын Пескова отработал шесть месяцев и сейчас находится в отпуске.



Позже информацию о службе в ЧВК подтвердил и сам Николай Песков. Он рассказал, что «не мог сидеть в стороне» и счел «своим долгом» принять участие в военной операции. По словам мужчины, решение поддержала вся семья, в том числе отец. Николай Песков добавил, что «за определенный боевой подвиг» во время службы он получил медаль «За отвагу». Путин поддержал инициативу уравнять зарплаты участников СВО

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину уравнять зарплату всех участников спецоперации. Об этом он сказал на встрече с главой государства.

Политик заявил, что у мобилизованных, контрактников и добровольцев остается разница в заработной плате, и предложил уравнять ее для всех участников. — Мобилизованный доброволец сегодня получает 195 тыс., где бы он ни находился — на передке, в тылу. Контрактник — только если он непосредственно на передовой. <...> Предлагаем провести точную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции, — сказал Турчак.



Путин согласился с предложением парламентария устранить эту диспропорцию.

— Нужно, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам не важно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к родине, — ответил Путин.



Единовременную выплату военным в 195 тыс. руб. Путин утвердил в ноябре 2022 года. Выплата полагается заключившим контракт на один год и более. Речь идет о мобилизованных россиянах, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и других гражданах, в том числе иностранцах, заключивших контракт, за исключением курсантов.

Севастополь ночью атаковали надводные беспилотники Севастополь атаковали с двух БПЛА, дроны уничтожены, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Позже Минобороны уточнило, что беспилотников на самом деле было три.



На видео видно / Т.me

— Один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам, — написал он у себя в телеграм-канале. Атаку зафиксировали в 03:30 утра. Развожаев уточнил, что из-за взрывов повредились стекла в четырех жилых домах, но разрушений зданий, причальных и других сооружений не произошло. Он подчеркнул, что в бухту Стрелецкую беспилотник не зашел. Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности. В Севастополе бессрочно действует желтый режим террористической опасности. Также в городе наряду с семью другими субъектами введен средний уровень реагирования.

В Петербурге силовики задержали члена «проукраинской организации», который готовил теракт В Петербурге сотрудники регионального УФСБ России задержали подозреваемого в покушении на теракт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Россиянин планировал поджечь автомобили МВД. Во время обыска у него дома нашли и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также электронные носители информации.



Возбуждено уголовное дело. Мужчину привлекут к ответственности за покушение на террористический акт. Учебник истории с разделом про СВО готов для 11-х классов Учебник истории с разделом про СВО разработан для 11-х классов, об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Я в руках держу учебник 11-го класса, базовый уровень. Учебник получился очень интересный, — сказал министр на просветительском марафоне «Знание.Первые».

Ранее Кравцов сообщил, что учебники истории с разделом про спецоперацию поставят в школы к 1 сентября для 10–11-х классов. По его словам, в нем будут раскрыты все причины начала СВО, а также в нем планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой в учебнике будет отведена ключевая роль. Кравцов отмечал, что школы смогут переходить на него постепенно, по мере возможности.

