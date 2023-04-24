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    Петербург «покраснел», на КАД сразу четыре крупные пробки

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    Загруженность дорог Петербурга утром 24 апреля достигла «красных» 7 баллов, что на 1 выше обычного для этого времени суток.

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    На КАД, судя по «Яндекс.Картам», наблюдаются сразу четыре многокилометровые пробки: две на юге и две на севере. Там начался сезон дорожных работ.

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    «Яндекс» сообщил о трёх крупных пробках:

    • 6:36 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км;
    • 7:33 — необычно плотная пробка — Приморский проспект и Ушаковская набережная от ЗСД до Головинского моста. Пробка растянулась на 5 км, в ней можно потерять 46 минут против обычных 8;
    • 7:57 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, внешняя сторона КАД от Горского шоссе до Приморского шоссе, 9,6 км.

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